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Koronavirüs 5 saat arayla aynı aileden iki can aldı

Mersin'in Tarsus ilçesinde karı koca 5 saat arayla koronavirüsten hayatını kaybetti.

IHA12 Ocak 2022 Çarşamba 15:20 - Güncelleme: 12 Ocak 2022 Çarşamba 15:20
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Korona virüs nedeniyle hastanede tedavi gören Emin Yıldırım (80) hayatını kaybederken, 57 yıllık eşi Aygül Yıldırım (73) da 5 saat sonra kurtarılamadı.

Tarsus ilçesinde yaşayan ve 1 hafta önce korona virüse yakalanan Aygül- Emin Yıldırım çifti, sağlık durumları ağırlaşınca Tarsus Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. 57 yıllık evli Yıldırım çifti, hastanede tedaviye alındı. Emin Yıldırım, dün sabah saatlerinde, doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti. Ayşegül Yıldırım ise eşini kaybettikten 5 saat sonra yaşamını yitirdi. Yıldırım çiftinin yakınları ise büyük üzüntü yaşadı. Aygül- Emin Yıldırım çiftinin cenazeleri, Sucular Mahallesi'ndeki mezarlıkta toprağa verildi.

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