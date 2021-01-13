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Koronavirüs aşı randevuları verilmeye başlandı

Koronavirüs aşı randevuları ilk etapta sağlık çalışanları için verilmeye başlandı.

13 Ocak 2021 Çarşamba 09:10 - Güncelleme: 13 Ocak 2021 Çarşamba 09:14
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Öncelikli gruplar, koronavirüs aşıları için Merkezi Hastane Randevu Sistemi üzerinden alınacak randevu ile başvurabilecek.

Koronavirüs aşı randevuları sağlık çalışanları için MHRS üzerinden verilmeye başlandı.

Daha sonra ilk risk grubunda olan vatandaşlar sistem üzerinden bağlı oldukları Aile Sağlık Merkezleri, tüm kamu, özel ve üniversite hastanalerinden randevu alabilecek. Aynı zamanda vatandaşlar aşı için risk grubunda olup olmadığını da sistem üzerinden öğrenebilecek.

Koronavirüs aşısı için Merkezi Hastane Randevu Sistemi (MHRS) üzerinden https://www.mhrs.gov.tr/ veya 182'den randevu alınarak başvurulabilecek.

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