İSTANBUL 17°C / 6°C
Parçalı bulutlu, güneşli
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    6,674
  • EURO
    7,3148
  • ALTIN
    360.103
  • BIST100
    95719.2
Güncel

Koronavirüs aşısı farelerde başarılı oldu

Şekerden yapılmış yüzlerce mikro iğne barındıran “cırtcırtlı bant”a benzeyen aşı, cilde yapıştırıldığında şekerin hızla çözülmesiyle deriye nüfus ediyor. Bağışıklık sistemi deri üzerinde hayli aktif olduğundan, aşıların geleneksel deri altı enjeksiyonu yerine bu şekilde verilmesiyle daha hızlı ve güçlü sonuçlar alınabileceği belirtiliyor.

10 Nisan 2020 Cuma 10:13 - Güncelleme: 10 Nisan 2020 Cuma 10:13
ABONE OL

Daha önce üç farklı deneysel MERS aşısı, fareler üzerinde bu bant yöntemiyle denenmiş ve aşıların Corona virüsüne karşı antikor üretimini tetiklediği belirlenmişti. Hatta antikor üretimi, bağışıklık uyarıcı eklenmiş geleneksel deri altı aşısından bile daha güçlü olmuştu. Mikro iğneli bantla aşı olan farelerin antikor seviyeleri, 55 hafta boyunca da, deneyin sona erdiği güne kadar yükselmeyi sürdürmüştü.

AŞI FARELER ÜZERİNDE ANTİKOR ÜRETİMİNİ ARTTIRDI

Bu geçmiş deneyden yola çıkan bilimadamları, yeni tip Corona virüsündeki ‘Spike proteini’ni hedef alacak şekilde benzer bir aşı bandı geliştirdi. Bu aşının da iki hafta içinde farelerin antikor üretimini güçlü biçimde arttırdığı ortaya çıktı.

Aşı yapılan farelerin uzun vadeli bağışıklıklarının, MERS aşıları deneyiyle benzer olup olmadığı henüz takip edilebilmiş değil. Ayrıca kobaylara SARS-CoV-2 enfeksiyonu da verilmedi. Ancak sonuçlar umut vaat ediyor.

İNSANLAR ÜZERİNDE ETKİNLİĞİ İÇİN EN AZ BİR YIL VAR

Araştırmacılar, bu tür aşının bileşenlerinin geniş ölçekte hızla üretilebileceğini ve depolama ya da nakliye için soğuk tutulmalarının gerekmediğini de açıkladı. Pittsburgh Üniversitesi ekibi, 'PittCoVacc' (Pittsburgh Corona Virüsü Aşısı) adını verdikleri bandın, insanlar üzerinde birinci faz denemelerinin en kısa zamanda başlamasının izni için ABD Gıda ve İlaç Dairesi’ne (FDA) başvurdu.

Bir aşının insanlar üzerindeki etkinliği ve güvenliği için çalışmalar en az bir yıl sürüyor. Ancak mikro iğneli aşının, diğer aşı çalışmalarından farklı olduğu ve klinik deney süresinin de değişebileceği belirtiliyor.

ABD Sağlık Bakanlığı’na bağlı Ulusal Sağlık Enstitüleri’nin bütçe verdiği araştırma, saygın tıp yayınlarından Lancet’ın EBioMedicine dergisinde yayımlandı.

Girişimcilik hayallerini erteleyip sağlık çalışanları için kolları sıvadılar

Öne Çıkan Haberler

İlginizi Çekebilir

Ordu'da korkutan deprem!
Ordu'da korkutan deprem!

Ordu'da korkutan deprem!

ABD'den Türkiye açıklaması: Takdirle karşılıyoruz
ABD'den Türkiye açıklaması: Takdirle karşılıyoruz

ABD'den Türkiye açıklaması: Takdirle karşılıyoruz

Kanada'dan sürpriz Suudi Arabistan kararı
Kanada'dan sürpriz Suudi Arabistan kararı

Kanada'dan sürpriz Suudi Arabistan kararı

Talimatı Başkan Erdoğan verdi: Koronavirüs yasasının detayları belli oldu
Talimatı Başkan Erdoğan verdi: Koronavirüs yasasının detayları belli oldu

Talimatı Başkan Erdoğan verdi: Koronavirüs yasasının detayları belli oldu
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.