Koronavirüs aşısı farelerde başarılı oldu

10 Nisan 2020 Cuma 10:13 - Güncelleme: 10 Nisan 2020 Cuma 10:13

Daha önce üç farklı deneysel MERS aşısı, fareler üzerinde bu bant yöntemiyle denenmiş ve aşıların Corona virüsüne karşı antikor üretimini tetiklediği belirlenmişti. Hatta antikor üretimi, bağışıklık uyarıcı eklenmiş geleneksel deri altı aşısından bile daha güçlü olmuştu. Mikro iğneli bantla aşı olan farelerin antikor seviyeleri, 55 hafta boyunca da, deneyin sona erdiği güne kadar yükselmeyi sürdürmüştü.

AŞI FARELER ÜZERİNDE ANTİKOR ÜRETİMİNİ ARTTIRDI



Bu geçmiş deneyden yola çıkan bilimadamları, yeni tip Corona virüsündeki ‘Spike proteini’ni hedef alacak şekilde benzer bir aşı bandı geliştirdi. Bu aşının da iki hafta içinde farelerin antikor üretimini güçlü biçimde arttırdığı ortaya çıktı.

Aşı yapılan farelerin uzun vadeli bağışıklıklarının, MERS aşıları deneyiyle benzer olup olmadığı henüz takip edilebilmiş değil. Ayrıca kobaylara SARS-CoV-2 enfeksiyonu da verilmedi. Ancak sonuçlar umut vaat ediyor.

İNSANLAR ÜZERİNDE ETKİNLİĞİ İÇİN EN AZ BİR YIL VAR



Araştırmacılar, bu tür aşının bileşenlerinin geniş ölçekte hızla üretilebileceğini ve depolama ya da nakliye için soğuk tutulmalarının gerekmediğini de açıkladı. Pittsburgh Üniversitesi ekibi, 'PittCoVacc' (Pittsburgh Corona Virüsü Aşısı) adını verdikleri bandın, insanlar üzerinde birinci faz denemelerinin en kısa zamanda başlamasının izni için ABD Gıda ve İlaç Dairesi’ne (FDA) başvurdu.

Bir aşının insanlar üzerindeki etkinliği ve güvenliği için çalışmalar en az bir yıl sürüyor. Ancak mikro iğneli aşının, diğer aşı çalışmalarından farklı olduğu ve klinik deney süresinin de değişebileceği belirtiliyor.

ABD Sağlık Bakanlığı’na bağlı Ulusal Sağlık Enstitüleri’nin bütçe verdiği araştırma, saygın tıp yayınlarından Lancet’ın EBioMedicine dergisinde yayımlandı.