Koronavirüs ayakkabı ile taşınır mı? Ayakkabı temizliği nasıl yapılır?

02 Nisan 2020 Perşembe 11:57 - Güncelleme: 02 Nisan 2020 Perşembe 11:57

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Enfeksiyonları Bilim Dalı ve Enfeksiyon Hastalıkları Derneği Başkanı Prof. Dr. Mehmet Ceyhan , Koronavirüsün ayakkabı ile bulaşma olasılığı hakkında katıldığı bir televizyon programında bilgi verdi.

Peki, koronavirüs ayakkabı ile bulaşır mı? İşte, o açıklamalar;

"Eve geldiğiniz zaman ayakkabıyı dışarıda çıkarmanıza gerek yok. Evin içerisine girersiniz. Diyelim ki ayakkabınıza virüs bulaştı. Buradan virüsün havalanması ve o yolla birine bulaşması mümkün değil. Çünkü virüsler cansız, yürüyemez ve uçamazlar. Ayakkabınızı bir dezenfektan ile silmenize de gerek yok. Ayakkabınızı çocuklarınızın ulaşamayacağı yüksek bir raf ya da çocukların giremeyeceği bir yer ayarlayabilirsiniz. 6 saat sonra ayakkabıda herhangi bir virüs kalmayacaktır."