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Koronavirüs aynı aileden 3 can aldı

Ordu'da Mustafa Altıntaş (35) ile annesi Hamide Altıntaş (67) ve anneannesi Ayşe Yılmaz (84), 3 gün içinde koronavirüsten hayatını kaybetti. Aile fertlerinin aşı yaptırmadıkları belirtildi. Bu arada, ailenin bazı fertlerininde de koronavirüs karantinasında bulunduğu belirtildi.

DHA27 Ağustos 2021 Cuma 16:21 - Güncelleme: 27 Ağustos 2021 Cuma 16:21
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Kabadüz ilçesine bağlı Başköy Mahallesi'nde yaşayan Mustafa Altıntaş ile annesi Hamide Altıntaş ve anneannesi Ayşe Yılmaz, rahatsızlanınca hastaneye gitti. Ailenin Covid-19 testleri pozitif çıktı. Durumu ağır olan Ayşe Yılmaz, hastanede yoğun bakıma kaldırıldı ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen 24 Ağustos'ta hayatını kaybetti. Durumları ağırlaşınca hastaneye kaldırılan Hamide Altıntaş 25 Ağustos'ta, oğlu Mustafa Altıntaş ise 26 Ağustos'ta hayatını kaybetti. Ölen 3 kişi, köyde toprağa verildi.

Kabadüz Belediye Başkanı Yener Kaya, ölen ailenin aşılarını yaptırmadıklarını belirtti.

Bu arada, ailenin bazı fertlerininde de koronavirüs karantinasında bulunduğu belirtildi.

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