Koronavirüs Bilim Kurulu 'maske' için toplanıyor

2 Mart 2022 Çarşamba 08:58 - Güncelleme: 2 Mart 2022 Çarşamba 08:58

Açık havada maske zorunluluğu kalkacak mı? Salgın döneminin yeni yol haritası ne olacak? Koronavirüs Bilim Kurulu tüm bu soruların cevabı için toplanacak. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca bugün saat 18.00'de açıklama yapacak.

Bilim Kurulu'nda salgınla mücadelede gelinen son nokta ve kısıtlamalar yeniden değerlendirilecek. Salgın döneminin yeni yol haritası ortaya konacak.

Açık havada maske zorunluluğunun kaldırılması ele alınacak. Maske kullanımına ilişkin esaslar yeniden belirlenecek.

Bakan Koca, sosyal medya hesabı üzerinden bugünkü bilim kurulu toplantısına ilişkin paylaşım yaptı.

Toplantının ardından bugün saat 18.00'de açıklama yapacağını duyuran Koca, "Bunun bir süredir beklenen açıklama olacağına inanıyorum. Buluşmak üzere" ifadelerini kullandı.