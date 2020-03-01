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Koronavirüs bir komşu ülkeye daha sıçradı! Ermenistan'da ilk koronavirüs vakası

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada 1 kişide korona virüsü tespit edildiğini bildirdi.

IHA01 Mart 2020 Pazar10:41 - Güncelleme: 01 Mart 2020 Pazar 10:43

Çin’den yayılarak tüm dünyayı etkisi altına alınan korona virüsü Türkiye’nin komşu ülkelerinde de görülmeye devam ederken, son olarak Ermenistan’da virüse rastlanıldı. Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, "28 Şubat’ta eşiyle birlikte İran’dan Erivan’a dönen 29 yaşındaki bir kişide virüs tespit edildi" ifadelerini kullandı.

Hastanede karantinaya alınan hastanın ilk testlerinde virüsün seviyesinin yüksek boyutta olmadığını belirten Paşinyan, 29 yaşındaki hastanın temas ettiği herkesin tespit edilip karantina altına alınacağını duyurdu.

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