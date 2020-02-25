25 Şubat 2020 Salı15:08 - Güncelleme: 25 Şubat 2020 Salı 15:15

Resmi verilere göre virüsün bulaştığı 80 bin 289 hastadan 27 bin 789'u iyileşti. Covid-19'a karşı henüz özel bir ilaç bulunmuyor. Uzmanlar, karantinaya alınan hasta için genellikle sezonluk grip hastalarına uygulanan rutin tedaviyi tavsiye ediyor.

Virüsün ortaya çıktığı Çin'in Hubei eyaletinde 2 bin 563 kişi hayatını kaybederken, 18 bin 921 kişi de iyileşmeyi başardı. Çin'in ardından en çok Covid-19 vakasının görüldüğü Güney Kore'de virüs tespit edilen 977 kişiden 10'u öldü, 22'si ise öldü. Salgının henüz yayılmaya başladığı İtalya'da 270 vakadan sadece bir kişi iyileşti. Fransa'da ise, 12 hastadan biri hayatını kaybederken, 11'i virüsten kurtularak hastanelerden taburcu edildi. Alman yetkililer de tespit edilen 16 vakadan 14'ünün iyileştiğini, 2'sinin tedavisinin sürdüğünü bildirdi.

Euronews'in haberine göre, limanda bekletilen cruise gemisi dışında 160 vakanın kayıtlara geçtiği Japonya'da resmi verilere göre bir ölü ve 22 iyileşme var. 90 vakanın görüldüğü Singapur, 53 hastanın taburcu edildiğini duyururken, Covid-19'un henüz can almadığını açıkladı.