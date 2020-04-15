Koronavirüs (Covid-19) Türkiye vaka sayısı kaç oldu? Covid-19 haritası ve il il koronavirüs vaka sayısı

15 Nisan 2020 Çarşamba 13:51 - Güncelleme: 15 Nisan 2020 Çarşamba 13:51

Koronavirüs Türkiye haritasında İstanbul, Ankara ve İzmir'de vaka sayısı kaç oldu? Koronavirüs (Covid-19) Türkiye haritasında illere göre vaka sayısı kaç? soruları tüm vatandaşların gündeminde. Koronavirüs tablosu Sağlık Bakanı Koca tarafından günlük olarak açıklanıyor. Bilim Kurulu toplantısının ardından Sağlılk Bakanı Koca Türkiye'deki son durumu açıkladı. Bakan Koca, koronavirüsle (Covid-19) mücadele ile ilgili, Türkiye'de 4. haftada vaka artış hızının düşüşe geçtiğini belirtti. Buna göre; Koronavirüs (Covid-19) Türkiye vaka sayısı kaç oldu? İşte Covid-19 Türkiye haritası ve İstanbul, Ankara ve İzmir il il koronavirüs vaka dağılımı

KORONAVİRÜS TÜRKİYE HARİTASI İL İL

https://geomatic.org/koronavirus/ isimli site Sağlık Bakanlığı verilerinden yoma çıkarak, Türkiye koronavirüs vaka haritası yayınladı.

Söz konusu sitede vaka sayısının az olduğu yerler mor ile yoğunluğun fazla olduğu yerler kırmızı ile gösteriliyor. Zoom yaparak yaşadığınız bölgedeki cadde ve sokaklara kadar vakaları ayrıntılarıyla görmek mümkün.

Ayrıca vakanın sağlık durumu 4 ayrı başlıkta renklerle gösterilip haritada işaretleniyor.

Türkiye'deki koronavirüs salgınında vaka ve ölümler hakkında son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından açıklanan bilgilere göre koronavirüs (Covid-19) vaka ve ölü sayısında bir numaralı şehir en çok insanın yaşadığı il olan İstanbul'un ilçelerindeki durum merak ediliyor. Koronavirüs vakalarında İstanbul'u İzmir takip ediyor. Ankara, Zonduldak, Isparta, Bursa, Konya, Trabzon gibi şehirlerde de koronavirüs yüzünden hayatını kaybedenlerin sayısı fazla.

Koronavirüsün İstanbul merkezli yayılmasından dolayı özel araçlarla da şehir dışına çıkışlar yasaklandı. İstanbul'daki koronavirüs vaka sayısı ve detaylı coronavirüs haritası hakkında son durum bilgilerini haberimizde bulabilirsiniz.

İSTANBUL'UN İLÇELERİNDE KORONAVİRÜS DAĞILIMI

Avrupa Yakası'nda, vaka dağılımı Büyükçekmece ilçe merkezini geçtikten sonra, yazlıkların yoğun, kış nüfusunun düşük olduğu Kumburgaz'a doğru hızla azalıyor. Kamiloba, Celaliye, Selimpaşa, Silivri hattında hastalık yok denecek noktaya yaklaşıyor. Avrupa yakasının düşük risk gruplu bir başka ilçesi ise kırsal kesime yayılan Çatalca. Koronavirüsü, çok sayıda köyün yer aldığı, ilçe merkezinde de yerleşimin şehre göre nispeten seyrek olduğu Çatalca'yı şimdilik pas geçmiş görünüyor. İstanbul ilçelere göre koronavirüs risk haritası ve ilçelere göre vaka dağılımı.

ESENYURT, BAHÇELİEVLER, GÜNGÖREN, ZEYTİNBURNU, BAKIRKÖY...

Milliyet'in haberine göre; Esenyurt, Küçükçekmece, Avcılar, Bağcılar, Esenler, Bahçelievler, Bayrampaşa, Bakırköy, Zeytinburnu ve Güngören'daki yoğun yerleşim merkezlerinden beslenen koronavirüs, tarihi yarımadayı da kucaklayıp, Beşiktaş, Beyoğlu ve Şişli üzerinden Rumelihisarı'na kadar kâbus gibi yayılmış. İkinci köprüden sonra azalan yapılaşma Boğaz'ın buradan Karadeniz'e kadar uzanan bu kesiminde hastalığa geçit vermemek için direniyor.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca günlük olarak Türkiye'de corona virüs vaka sayısını detaylı olarak kamuoyu ile paylaşıyor. İstanbul toplam koronavirüs vaka sayısının yaklaşık yüzde 60'ını oluşturuyor.

İSTANBUL İÇİN EN RİSKLİ BÖLGE ESENLER

İstanbul'un sıkışıklık endeksine göre risk haritasını Habertürk kanalına yorumlayan Prof. Dr. Başer; 'İstanbul için en riskli bölge Esenler. Esenler nüfusa göre sıralama açısından İstanbul'daki 14. büyük ilçe, kilometrekare başına düşen kişi sayısı bakımından da 11. büyük ilçe ama Esenler'i sıkışıklık endeksine göre 1 numara yapan, toplam nüfusunun belli mahallelerde yoğunlaşması. Daha sonra en riskli ilçeler Zeytinburnu, Bahçelievler, Güngören, Bağcılar, Gaziosmanpaşa, Fatih ve Esenyurt. Kadıköy nüfusa göre sıralama açısından İstanbul'daki 11. büyük ilçe, kilometrekare başına düşen kişi sayısı bakımından da 13. büyük ilçe. Esenler'e bu sıralamalarda çok yakın olmasına rağmen sıkışıklık endeksine göre 39 ilçeden 21. sıralarda. Bunun sebebi Esenler'de mahalleler arasındaki kilometrekare başına düşen kişi sayısının değişimi Kadıköy'den 35 kat daha fazla.'

İSTANBUL'DA EN AZ RİSKLİ BÖLGELER

Prof. Dr. Başer, İstanbul'da en az riskli bölgeleri de şöyle sıraladı: Çatalca, Şile, Adalar, Silivri, Büyükçekmece, Beykoz, Sarıyer, Başakşehir, Arnavutköy ve Tuzla. Başer, 'İstanbul Türkiye'nin, Esenler İstanbul'un en riskli bölgesi. Şu anda dünyada koronavirüsün merkezi durumuna gelen New York'ta ortalama bir insan bir kilometrekare çerçevesinde 12 bin 400 kişiyle yaşıyor. İstanbul'un 29 ilçesi bu sayının üzerinde. Sınırlı sayıda personel, sağlık hizmetleri, solunum makinaları bu risk haritasına oranla dağıtılırsa daha etkin bir savaş yapılabilir. Örneğin, Esenler'de geç tespit edilen bir vakanın maliyeti, Sarıyer, Beykoz gibi ilçelerde geç tespit edilen vakanın maliyetinden çok daha yüksek.

ANKARA'DAKİ KORONAVİRÜS AÇISINDAN RİSKLİ İLÇELER

Sağlık Bakanlığı tarafından yayınlanan Ankara haritasında merkezde vaka sayısı yüksek. Ankara'da 1000'e yakın koronavirüs hastası bulunuyor. Ankara'nın merkez sayılabilecek Kızılay, Cebeci, Mamak ile Çankaya'nın özellikle Öveçler ve Oran arasındaki bölgesinde hasta yoğunluğu bulunsa da, vaka sayısı fazla değil. Buralarda testleri pozitif çıkmış ancak fazla şikâyeti olmayan ve evde gözlem altında tutulan hastalar bulunuyor. Keçiören ve Yenimahalle'de ise hem yoğunluk çok hem de kritik vaka sayısı fazla.

Çankaya'nın Çayyolu ve Yaşamkent tarafında ise yoğunluk yok denecek kadar az. Ankara'nın merkez ilçelerinde durumu kritik vaka sayıları, "Etimesgut 4, Yenimahalle 9, Çankaya 6, Mamak, 1, Keçiören 5, Sincan 1" olarak biliniyor. Altındağ, Pursaklar ve Gölbaşında ise ciddi sayıda vaka olmadığı biliniyor.

İZMİR KORONAVİRÜS HARİTASINDA EN RİSKLİ İLÇELER

İzmir koronavirüs yoğunluk haritasında en çok vakaların Konak ilçesine bağlı Mithatpaşa Caddesi ile Karabağlar ilçesine bağlı İhsan Alyanak Mahallesi arasında olduğu görülüyor. Güzelyalı, Göztepe, İnönü Caddesi, Eskiizmir Caddesi, Bozyaka, Hatay ve Üçkuyular'ı kapsayan alanda çok sayıda koronavirüs vakası ve koronavirüse bağlı ölümün yaşandığı gözlemleniyor.

İzmir'de koronavirüs vaka sayıları ilçeler bazında kıyı kesimlerinde yoğunlaştı. İşte ilçelerdeki durum:

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca son yaptığı açıklamada, "Vaka sayısı artış hızı, test sayısındaki artışa rağmen sabit kalma eğiliminde. Şifa bulan hasta sayısı giderek büyüme gösteriyor. Solunum desteği ve yoğun bakım ihtiyacında artış hızı düşük seyrediyor. İki gücümüz var: Tedbir, tedavi. Gücümüzü kullanalım." dedi.

BİN 403 COVİD-19 HASTASI HAYATINI KAYBETTİ, TOPLAM VAKA SAYISI 65 BİN 111

Bakan Koca'nın açıkladığı covid19.saglik.gov.tr'deki son koronavirüs tablosuna göre, dün yapılan 33 bin 70 testten 4 bin 62'Sİ pozitif çıktı, 107 hasta da hayatını kaybetti. Toplam hasta sayısı 65 bin 111 oldu. Toplamda bin 103 hasta koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti. Yoğun bakımdaki hasta sayısı bin 809, entübe edilmiş hasta sayısı bin 87 oldu. 4 bin 799 hasta da iyileşti.

"Genel tarama doğru yöntem değil, güvenilir sonuç elde etme açısından akılcı da değil" ifadelerini kullanan Bakan Koca, "Biz, nokta atışı yaparak ilerliyoruz" dedi.

Nisan başından bu yana açıklanan vaka sayısı rakamlara bakıldığında günlük artış oranı yüzde 14’lük oranlardan yüzde 7’lere kadar geriledi. Yani bir gün öncekine oranla vaka sayısındaki yüzdelik artış gerilemeye başladı.