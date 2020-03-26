Koronavirüs haritasına göre dünyada kaç kişi öldü? İşte güncel koronavirüs haritası

26 Mart 2020 Perşembe 11:19 - Güncelleme: 26 Mart 2020 Perşembe 11:19

Koronavirüs haritasında son durum ne? Dünyada toplam kaç tane corona virüs vakası var? Tüm dünyada etkisini gösteren koronavirüs salgınında son durum ne? Koronavirüs haritası son durum, vatandaşlar tarafından takip ediliyor. Dünya genelinde 170 ülkeye yayılan koronavirüs (Coronavirüs COVİD-19) salgınında vaka ve ölü sayısı her an artıyor. Koronavirüs haritasında, Dünya Sağlık Örgütüne bildirilen tüm vakalar ve vakaların son durumu güncellenerek kamuoyu ile paylaşılıyor. İşte güncel Corona virüs (Covid-19) haritasındaki son rakamlar.

Corona virüs nedeniyle dünyada hayatını kaybedenlerin sayısına koronavirüs haritası üzerinden ulaşılıyor. Corona virüs salgını tüm dünyaya yayılmış durumda.Türkiye'deki son durum ise; Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıklmasına göre, Türkiye'de test sonucu pozitif çıkan 1872 hasta var. Corona virüs nedeniyle 44 vatandaşımız da hayatını kaybetti. Corona virüs haritası ile dünyadaki ve Türkiye'deki coronavirüs son durumu haberimizde.

CORONA VİRÜS HARİTASI

Coronavirus map live yani Koronavirüs canlı haritası, Amerika'da bulunan Johns Hopkins Üniversitesi'nden araştırmacılar tarafından geliştirildi. Harita koronavirüsün günlük durumunu gösteren çevrimiçi bir harita geliştirdi. Haritada virüsü yayıldığı ülkeler ile birlikte vaka ve ölü sayılarına da ulaşılabiliniyor. İşte güncel koronavirüs haritası..

KORONAVİRÜS NENDENİYLE ÖLENLERİN SAYISI 20 BİNE DAYANDI



Corona virüsü haritasına göre, 25 mart sabah saatleri itibari ile dünya genelinde corona virüsü vaka sayısı neredeyse 423 bin. Virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı ise 18 bin 919. Bu rakamlara göre 24 saat içerisinde neredeyse 2 binden fazla kişi koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti. Corona virüs salgını dünya genelinde 170 ülkede görülüyor.

KORONAVİRÜS VAKALARINDA ABD'DE BÜYÜK ARTIŞ

Corona virüsün en çok görüldüğü ülke 81 bin vaka ile Çin. Çin'de yeni vaka bildirimi sayısında uzun zamandır önemli bir artılş yaşanmıyor. Ancak hastalık Avrupa ve ABD'de oldukça hızlı yaylıyor. Çin'i, yaklaşık 70 bin vaka ile İtalya takip ediyor. Listede ABD, yeni vaka bildirimleri ile 55 bin 225 hastaya ulaştı. 1 günde 10 bin yeni hasta tanısı konulan ABD, en çok vaka görülen 3. ülke durumunda.