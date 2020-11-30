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Koronavirüs hastası adam bankaya girmek isterken yapılan HES kodu sorgusunda yakalandı

Afyonkarahisar'da koronavirüs (Covit-19) testi pozitif olmasına rağmen karantina kurallarına ihlal ederek oğlu ile birlikte bankaya girmeye çalışan 65 yaşındaki adam, banka görevlilerinin yaptığı HES kodu sorgulaması sonrası yakalandı.

IHA30 Kasım 2020 Pazartesi 15:33 - Güncelleme: 30 Kasım 2020 Pazartesi 15:33
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Olay, Burmalı mahallesi Bankalar caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bir kamu bankasında görevli güvenlik görevlisi bankaya giren müşterilerinin HES kodu sorgulamasını yaparken Davut T., (65) isimli şahsın korona virüs testinin pozitif olduğunu ve karantinada olması gerektiğini tespit etti. Olay üzerine güvenlik görevlisi polisi arayarak yardım istedi. İhbar üzerine bölgede yaya olarak devriye gezen polis ekipleri Davut T., ile bankaya yanında gelen oğlu Mevlüt T.’yi (32) bankanın dışında gözetim altına alarak yanlarına kimsenin yaklaşmasına izin vermedi. İkili bir süre bekledikten sonra olay yerine İl Salgın Denetim ekipleri çağrıldı. Korona virüs testi pozitif olan baba ile oğlu olay yerine gelen denetim ekipleri teslim edildi. Ekipler ise ikiliyi alarak karantinayı geçirecekleri KYK yurduna götürdü.

Baba Davut T.’ye 65 yaş sokağa çıkma kısıtlamasını da ihlal ettiği için ayrıca bir tutanak daha tutuldu.

Baba ve oğlu gazetecilerin ’karantinayı neden ihlal ettiniz’ sorusuna ise yanıt vermedi.

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