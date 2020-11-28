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Koronavirüs hastası şoför dolmuş sürerken yakalandı: KYK yurduna yerleştirildi

Afyonkarahisar'da koronavirüs (Covid-19) testi pozitif çıkan bir şoför, şehir içi dolmuş sürerken polis tarafından yakalandı. Test yaptırıp sonucunu beklemeden direksiyon başına dönen şoför KYK yurduna yerleştirildi.

IHA28 Kasım 2020 Cumartesi 15:58 - Güncelleme: 28 Kasım 2020 Cumartesi 15:58
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Olay, Marulcu mahallesi Yeşilyol Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, korona virüs belirtileri gösteren Erdal E. isimli şahıs önceki gün akşam saatlerinde PCR testi yaptırdı. Ancak Erdal E., test sonucunu beklemeden Ataköy-Merkez hattında çalışan dolmuşta şoförlük yapmaya devam etti. Erdal E., sonucunun pozitif çıkmasına rağmen evinde olmadığı belirlenince İl Salgın Denetim ekipleri polise bilgi vererek yardım istedi. İhbar üzerine harekete geçen polis ekipleri şahsı kullandığı 03 M 203 plakalı dolmuşun Yeşilyol Caddesi üzerinde olduğunu belirledi. Ardından dolmuşun önünü polis araçları ile kesen ekipler dolmuştaki yolcuları indirerek şahsın araçta beklemesini ve dışarı çıkmamasını istedi. Sonrasında bölgeye İl Salgın Denetim ekipleri istendi. Bunun üzerine bölgeye gelen ekipler şahsı minibüse bindirerek karantina sürecini geçireceği KYK yurduna götürdü. Şahsın neden test sonucunu beklemeden dolmuş kullanmaya devam ettiği ise belirsizliğini koruyor.

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