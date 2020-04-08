Koronavirüs için hayati uyarı: İki vakadan biri görünmez

08 Nisan 2020 Çarşamba 14:37 - Güncelleme: 08 Nisan 2020 Çarşamba 14:37

Uzmanlar vaka sayısının tespit edilenden iki katı olabileceği konusunda uyarıda bulundu.

"VAKALARIN YARISINDA HİÇBİR BELİRTİ YOK"

ABD’de yapılan yeni bir araştırmada koronavirüs hastalarının yarısının bulaşıcı olmalarına rağmen yarısında hiçbir belirtinin görülmediğini ortaya koydu. Bilim insanları, Kovid-19'un ilk iki belirtisinin kuru öksürük ve sıcaklık olmasına rağmen enfekte olmuş bireylerin yaklaşık yüzde 50'si için ölümcül hastalığın "görünmez" olduğunu açıkladı. Hükümetler yalnızca belirtileri olanlara test yapılıyor olmasının koronavirüsle mücadele yeterli olmadığına dikkat çekti.

JAPONYA'DAKİ CRUİSE GEMİSİ, İTALYA'NIN KARANTİNADAKİ KASABASI VE İZLANDA İNCELENDİ

Araştırmacılar, İzlanda, İtalya'nın Vò kasabası ve Japonya’daki Diamond Princess yolcu gemisinden topladıkları verileri analiz ederek bir değerlendirme yapıldı. Söz konusu üç yerde, koronavirüs semptomları olmayan insanlar da test edildi ve her birinde koronavirüslü tüm bireylerin yaklaşık yarısının asemptomik olduğu görüldü.

GEMİDEKİ POZİTİF VAKALARIN YÜZDE 46'SINDA SEMPTOM GÖRÜLMEDİ

Japonya'da Sağlık Bakanlığı’nın bildirdiğine göre Diamond Princess yolcu gemisinde test edilen 3 bin 711 yolcudan 712’sinin koronavirüs testi pozitif çıktı ve hastaların 331’inde (yüzde 46) hiçbir belirti görülmedi.

BELİRTİ GÖSTERMEDİKLERİ İÇİN ÖNLEM ALINMADI

Benzer şekilde, İtalya'da koronavirüsten ilk ölümün gerçekleştiği ve şu anda tamamen karantinaya alınan kuzey İtalya kasabası Vò'da 3000 kişilik tüm nüfus test edildi. Araştırmacılar, nüfusun önemli bir kısmının, yaklaşık yüzde 3'ünün, zaten önceden enfekte olduğunu fark ettiler, ancak vakaların çoğu tamamen asemptomatik olduğu için bölgede önlemler erkenden alınmadığını vurguladılar.

İZLANDA'DA DA VAKALARIN YAKLAŞIK YARISI BELİRTİ GÖSTERMEDİ

İzlanda'da da ise nüfusün yüzde altıdan fazlasına test yapıldı. İzlanda Sağlık Bakanlığı Yetkilisi, Kjartan Hreinn Njálsson, "13-19 Mart tarihleri arasında tarama programında alınan 5 bin 502 örnekten 50'si SARS-CoV-2 (yeni tip koronavirüs) için pozitif test edildi. Bu kişilerin yüzde 66'sında öksürük ve vücut ağrısı gibi belirtiler bildirildi, geri kalanında hiçbir semptoma rastlanmadı" diyerek belirtisi olmayan kişilerin hastalığı yayabileceğini ekledi.

ASEMPTOMATİK KİŞİLERE DE TEST YAPILMALI

Bilim insanları, koronavirüs hastalarının yaklaşık yarısının hiçbir belirti göstermediği keşfinin kritik sonuçları olduğunu belirterek tüm taşıyıcıları tanımlamak için testlerin daha yaygın bir şekilde yapılmasını ve belirti görülmeyen kişilere de uygulanması gerektiğinin altını çizdi.

İNSANLAR VİRÜSÜ BİLMEDEN YAYIYORLAR

California Üniversitesi'nden Virolog Patrick T. Dolan, "Vakaların yaklaşık yarısının asemptomatik olması hem iyi hem de kötü bir haber, çünkü virüsün ölümcüllüğü başlangıçta düşünülenden daha düşük olabilir. Diğer taraftan, bu durum aynı zamanda insanların bilmeden virüsü yayabileceği anlamına gelir. Sayılardan emin olmak için hala çok erken, ancak asemptomatik enfeksiyonun Kovid-19’un yayılmasına önemli ölçüde katkıda bulunduğu açıktır" diyerek insanların sosyal mesafe ve izolasyon önlemlerine uymasının önemine vurgu yaptı.

(NTV)