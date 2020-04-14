Koronavirüs insanlara nasıl bulaştı? ABD'den dikkat çeken araştırma!

14 Nisan 2020 Salı 10:24 - Güncelleme: 14 Nisan 2020 Salı 10:25

Koronavirüs dünyayı esir almaya devam ediyor. Şu ana kadar 120 bin kişi hayatını kaybederken 2 milyona yakın kişi virüsle mücadele veriyor. Tüm bu gelişmeler yaşanırlen bilim insanlarından son dakika açıklaması geldi. Çin'de ortaya çıkan bu virüsün kaynağını ve nasıl insanlara yayıldığını araştıran ABD'li uzmanlar; salgının ilk ortaya çıktığı zamandan itibaren ortaya atılan bir iddiayı doğruladı. Corona virüsünün kaynağının vahşi hayvanlar olduğunu vurgulayan araştırmanın sonucunda yapılan açıklamada; bilim insanları pandeminin kontrol altına alınmasının ne kadar zor bir süreç olduğunu vurgularken öte yandan yeni bir küresel salgının yaşanmaması için insanların vahşi hayvanlardan uzak durması gerektiğini vurguladı. İşte corona virüsü ile ilgili yapılan araştırmadan gelen son dakika haberine ilişkin ayrıntılar…

ABD'Lİ BİLİM İNSANLARINDAN CORONA İDDİASI!

Corona virüsü nedeniyle binlerce insan hayatını kaybederken şu dönemde tüm dünyanın ortak gündemi Covid-19'a ilişkin araştırmalar tüm hızıyla devam ediyor. Salgın ilk olarak Çin'de ortaya çıkarken yapılan ilk araştırmalarda bu virüsün hayvan kökenli olduğu saptanmış ve yarasa kaynaklı olabileceği vurgulanmıştı…

İlk olarak 2019'un son günlerinde Çin'in Wuhan kentinde görülen corona virüs (COVID-19) bugün neredeyse dünya üzerinde her ülkede rastlanan küresel bir salgına dönüşmüş durumda.

Yaklaşık 2 milyon kişiye bulan virüs nedeniyle yaşanan can kaybı 100 binin üzerinde. Peki daha önce sadece hayvanlarda görülen bu virüs nasıl insanlara bulaşmaya başladı?

İnsanoğlu gezegenimiz üzerindeki toprakların yaklaşık yüzde 35'ini tarım yapmak için kullanıyor ve bu topraklara her yıl ormanlar yok edilerek yenileri ekleniyor.

NTV'de yer alan habere göre, Standford Üniversitesi'nde yapılan bilimsel araştırmaya göre, bu durum vahşi hayvanlardaki virüslerin ve diğer patojenlerin insana sıçrama olasılığını artırıyor.

Zira ormanlar küçüldükçe insanlar vahşi primatlara daha fazla yakınlaşıyor ve bu da insanlar ve primatlar arasında daha fazla etkileşime yol açıyor.

Corona virüsün (COVID-19) zoonotik hastalık olduğu biliniyor. Hastalığa neden olan corona virüsün yarasa kaynaklı olduğu düşünülüyor.

Covid-19'un bizlere bir pandemiyi başladıktan sonra kontrol etmenin çok zor olduğunu öğrettiğinin altını çizen araştırmayı kaleme alan Laura Bloomfield, "Tekrarlayan pandemi olasılığını azaltmanın bir yolu, insanların vahşi hayvanlarla temas kurma potansiyelini azaltmaktır" ifadelerini kullandı.