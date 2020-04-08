İSTANBUL 12°C / 6°C
Parçalı bulutlu, güneşli
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    6,7765
  • EURO
    7,3826
  • ALTIN
    359.354
  • BIST100
    93070.1
  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Koronavirüs karantinası dolan öğrenciler evlerine uğurlandı
Güncel

Koronavirüs karantinası dolan öğrenciler evlerine uğurlandı

Mısır, İskoçya, İrlanda ve Sudan'dan Sivas'a getirilerek, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumuna (KYK) bağlı yurtlarda karantinada tutulan öğrenciler, tahliye edilmeye başlandı.

AA08 Nisan 2020 Çarşamba 09:37 - Güncelleme: 08 Nisan 2020 Çarşamba 09:37
ABONE OL

Türkiye'de farklı şehirlerdeki üniversitelerde eğitim görürken ERASMUS programları çerçevesinde gittikleri Mısır, İskoçya, İrlanda ve Sudan'dan devletin imkanlarıyla 23-25 Mart'ta Sivas'a getirilen öğrencilerden 520'si, KYK Binali Yıldırım Kampüsü'ndeki 10 bin kişilik yurtta 14 günlük karantina sürelerini tamamladı.

Sabah yurda gelen aileleri tarafından alınan bazı öğrenciler, adlarına düzenlenen seyahat izin belgeleriyle özel araçlarla kentten ayrılmaya başladı.

Ailelerine kavuşan öğrencilerin sevinçli ve heyecanlı oldukları görüldü. Bazı öğrenciler, gözyaşlarını tutamadı.

Öğrencilerin bir bölümü ise otobüslerle Sivas Nuri Demirağ Havalimanı'na götürüldü.

Öğrenciler, uçuş için özel izin alınan uçakla İstanbul'a hareket edecek.

Bazı öğrenciler de yolcu otobüsleriyle kentten ayrılıyor.

Bu arada, öğrencilerin ulaşım bedelinin devlet tarafından karşılandığı öğrenildi.

Öğretmenlerden koronavirüs ile mücadele için kolları sıvadı

Öne Çıkan Haberler

İlginizi Çekebilir

Fatih Portakal düğmeye bastı, FETÖ harekete geçti
Fatih Portakal düğmeye bastı, FETÖ harekete geçti

Fatih Portakal düğmeye bastı, FETÖ harekete geçti

'Uçak gemisi krizi' istifası
'Uçak gemisi krizi' istifası

'Uçak gemisi krizi' istifası

Uçaklar havalandı
Uçaklar havalandı

Uçaklar havalandı

Alphabet'in sivrisinekleri tarih yazacak! İlk testler 'mükemmel'
Alphabet'in sivrisinekleri tarih yazacak! İlk testler 'mükemmel'

Alphabet'in sivrisinekleri tarih yazacak! İlk testler 'mükemmel'
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.