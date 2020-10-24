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Koronavirüs karantinasında olması gerekirken, cipiyle İstanbul turunda yakalandı

Evde karantinada olması gerekirken yollarda cipiyle dolaşan koronavirüs hastası, trafik polisine yakalandı. Polisin ihbarıyla olay yerine gelen sağlık ekipleri, şahsı hastaneye götürdü. Yasağı delerek diğer insanların hayatını tehlikeye atan şahısın karantina süresini yerleştirileceği yurtta tamamlayacağı öğrenildi.

IHA24 Ekim 2020 Cumartesi 11:45 - Güncelleme: 24 Ekim 2020 Cumartesi 11:45
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Geçtiğimiz gün akşam saatlerinde Taksim Meydanı’nda denetleme yapan trafik polisleri bir cip içerisindeki sürücünün hareketlerinden şüphelendi. Polisi görünce telaşa kapılan sürücünün kimlik bilgileri alınıp kontrol edildiğinde ortaya çıkan sonuç hem şaşırttı hem de korkuttu. İsminin A.K. olduğu öğrenilen vatandaşın Korona virüs karantinasında olduğu ve evden çıkmaması gerektiği öğrenildi. Bunun üzerine trafik polisleri A.K.’yi vatandaşlardan uzaklaştırarak durumu sağlık ekiplerine bildirdi. O sırada A.K.’ye trafik ekiplerince Hıfzıssıhha Kanununa muhalefetten idari para cezası kesti.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, ilk kontrollerinin yapılmasının ardından A.K.’yi ambulansa bindirerek hastaneye götürdü. Yasağı delerek diğer insanların hayatını tehlikeye atan şahısın karantina süresini yerleştirileceği yurtta tamamlayacağı öğrenildi.

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