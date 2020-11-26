İSTANBUL 13°C / 8°C
Parçalı bulutlu, güneşli
26 Kasım 2020 Perşembe / 10 RebiülAhir 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    7,8852
  • EURO
    9,3902
  • ALTIN
    459.81
  • BIST100
    1333.19
  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Koronavirüs karantinasında olması gerekiyordu, belediyede yakalandı
Güncel

Koronavirüs karantinasında olması gerekiyordu, belediyede yakalandı

Burdur'da koronavirüs testi pozitif çıkan eşinden dolayı karantinada olması gereken kadın, belediyeye su faturası ödemeye gittiği sırada HES kodu sorgusunda yakalandı.

DHA26 Kasım 2020 Perşembe 15:59 - Güncelleme: 26 Kasım 2020 Perşembe 15:59
ABONE OL

Burdur Belediyesi'ne su faturası yatırmaya giden bir kadının, belediye binasına girişte yapılan HES kodu sorgulamasında karantinada olması gerektiği anlaşıldı. Eşinin koronavirüs testinin pozitif çıkması üzerine temaslı olarak karantinada bulunması gerektiği belirlenen kimliği açıklanmayan kadın için belediye binasına polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Belediye binası dışında bekletilen yaşlı kadın, özel kıyafetli görevliler tarafından ambulansla Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi İstiklal Yerleşkesi’nde bulunan Kredi ve Yurtlar Kurumu yurduna götürülerek karantinaya alındı. Kadın hakkında idari yaptırım uygulandığı öğrenildi.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.