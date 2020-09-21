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Koronavirüs karantinasını ihlal edip düğün salonunda çalışan sanığa hapis istemi

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, testinin pozitif çıkması nedeniyle 27 Ağustos'ta karantinaya alınan şahsın 5 Eylül'de düğün yapılan salonda çalıştığı bilgisine ulaşıldı. 3 bin 150 lira ceza uygulanan sanık hakkında 1 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

HABERİN
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AA21 Eylül 2020 Pazartesi 15:46 - Güncelleme: 21 Eylül 2020 Pazartesi 15:58
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Kırsal Kurşunlu Mahallesi'ndeki bir düğün salonunda çalışan T.A, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıkması nedeniyle 27 Ağustos'ta karantinaya alındı.

Karantinada olması gereken T.A'nın, 5 Eylül'de düğün yapılan salonda çalıştığı bilgisini alan İnegöl Jandarma Komutanlığı ekipleri, düğünde çekilen video ve fotoğrafları inceledi.

Araştırmalarında, T.A'nın karantina kuralını ihlal ettiğini belirleyen ekipler, bu kişiye 3 bin 150 lira ceza uyguladı.

İnegöl Cumhuriyet Başsavcısı Zekeriya Alper İnan da yaptığı açıklamada, karantina kuralını ihlal eden sanık hakkında 1 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldığını bildirdi.

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