Koronavirüs karantinasını ihlal etti 'Haberim yoktu' dedi

IHA 14 Aralık 2020 Pazartesi 13:59 - Güncelleme: 14 Aralık 2020 Pazartesi 13:59

İlçe merkezinde ikamet eden emekli imam İ.Ö., pazar arabasıyla evinden çıkarak semt pazarında alışveriş yapmak istedi. Hafta başı kurulan pazar yeri girişinde HES kodu denetimi yapan Malkara Belediyesi’ne bağlı zabıta ekipleri, İ.Ö.’nün HES kodu incelemesinin ‘Riskli’ uyarısı verdiğini belirledi. Korona virüs testinin negatif olduğu ancak temaslı olduğu ve evde izole süresinin henüz bitmediği ortaya çıkan İ.Ö., olay yerine gelen polis ekiplerince evine götürüldü.

"BİR DAHA DIŞARI ÇIKMAYACAĞIM"

Polis tarafından korona virüs kurallarını ihlal ettiği için 3 bin 150 lira para cezası kesilen İ.Ö., muhabirin, “Evde kalmanız gerekmiyor mu?” sorusuna ise, “Ben ayrı yerde yaşıyorum, haberim yoktu. Bir daha artık dışarı çıkmam” şeklinde cevap verdi.