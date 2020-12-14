İSTANBUL 14°C / 11°C
Parçalı bulutlu, güneşli
14 Aralık 2020 Pazartesi / 29 RebiülAhir 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    7,8344
  • EURO
    9,5291
  • ALTIN
    459.753
  • BIST100
    1391.51
  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Koronavirüs karantinasını ihlal etti 'Haberim yoktu' dedi
Güncel

Koronavirüs karantinasını ihlal etti 'Haberim yoktu' dedi

Tekirdağ'da karantina süresini ihlal ederek, pazar alışverişine çıkan emekli imam, HES kodu uygulaması yapan zabıta ekipleri tarafından semt pazarında durduruldu. Koronavirüs kurallarını ihlal ettiği için 3 bin 150 lira para cezası kesilen İ.Ö., “Ben ayrı yerde yaşıyorum, haberim yoktu” diye konuştu.

IHA14 Aralık 2020 Pazartesi 13:59 - Güncelleme: 14 Aralık 2020 Pazartesi 13:59
ABONE OL

İlçe merkezinde ikamet eden emekli imam İ.Ö., pazar arabasıyla evinden çıkarak semt pazarında alışveriş yapmak istedi. Hafta başı kurulan pazar yeri girişinde HES kodu denetimi yapan Malkara Belediyesi’ne bağlı zabıta ekipleri, İ.Ö.’nün HES kodu incelemesinin ‘Riskli’ uyarısı verdiğini belirledi. Korona virüs testinin negatif olduğu ancak temaslı olduğu ve evde izole süresinin henüz bitmediği ortaya çıkan İ.Ö., olay yerine gelen polis ekiplerince evine götürüldü.

"BİR DAHA DIŞARI ÇIKMAYACAĞIM"

Polis tarafından korona virüs kurallarını ihlal ettiği için 3 bin 150 lira para cezası kesilen İ.Ö., muhabirin, “Evde kalmanız gerekmiyor mu?” sorusuna ise, “Ben ayrı yerde yaşıyorum, haberim yoktu. Bir daha artık dışarı çıkmam” şeklinde cevap verdi.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.