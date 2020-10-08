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Koronavirüs karantinasını ihlal etti, trafik uygulamasında yakalandı

İstanbul Küçükçekmece'de uygulama yapan polis ekipleri aracını durduğu bir kişinin HES kodunu sorgulayınca korona hastası olduğunu tespit etti. 3 bin 180 TL ceza kesilen adam sağlık ekipleri tarafından ambulansla karantinaya alınmak üzere yurda götürüldü.

IHA08 Ekim 2020 Perşembe 10:06 - Güncelleme: 08 Ekim 2020 Perşembe 10:06
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Küçükçekmece Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Basın ekspress yolu Merkez Mahallesi üzerinde dün trafik uygulaması gerçekleştirdi. Ekipler denetim sırasında 34 BZM 051 plakalı Çetin Bodır’a ait aracı durdurarak Hayat Eve Sığar (HES) uygulaması üzerinden kare kodu sorgulaması yaptı. İşlemler sonucunda Bodır’ın ailesiyle birlikte karantinada olduğu anlaşıldı. Bunun üzerine adam Hıfzıssıhha kanununa muhalefetten 3 bin 180 lira para cezası kesilirken, uygulama alanına sağlık ekiplerini çağırdı. Arabada tek olan Çetin, sağlık ekipleri tarafından ambulansla karantinaya alınmak üzere yurda götürüldü.

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