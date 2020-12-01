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Koronavirüs karantinasının bitmesine bir gün kala PTT'ye gitti, şimdi 14 gün KYK'da kalacak

Bolu'da, eşi koronavirüse yakalandığı için karantina altında olması gerekirken PTT'ye gelen A.T. (60), yurda götürüldü. Karantina süresinin dolmasına 1 gün kalan A.T., 14 gün boyunca yurtta kalacak. A.T'ye, 3 bin 150 TL ceza uygulandı.

DHA01 Aralık 2020 Salı 16:41 - Güncelleme: 01 Aralık 2020 Salı 16:41
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Karaçayır Mahallesi İzzet Baysal Caddesi'nde bulunan PTT'ye, e-Devlet şifresi almak için gelen A.T.'nin, HES kodu sorgulamasında, karantinada olması gerektiği ortaya çıktı. Karantina ihlali, görevliler tarafından polise haber verildi. Olay yerine gelen polis ve bekçi ekipleri, yaptıkları sorgulamada yaşlı adamın karantina süresinin dolmasına 1 gün kaldığını tespit etti. Eşi koronavirüse yakalandığı için karantinada olması gereken A.T. için olay yerine filyasyon ekipleri çağırıldı. A.T., 3 bin 150 TL ceza uygulandıktan sonra filyasyon ekipleri tarafından 14 gün boyunca karantina altında tutulacağı Seyyide Nefise Öğrenci Yurdu'na götürüldü.

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