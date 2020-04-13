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Koronavirüs korkusu ölüm getirdi: Sürekli çamaşır suyu ile temizlik yapan kadın zehirlenerek hayatını kaybetti

Bursa'da koronavirüs korkusuyla evinde sürekli çamaşır suyu ile temizlik yapan kadın, zehirlenerek hayatını kaybetti.

IHA13 Nisan 2020 Pazartesi 08:16 - Güncelleme: 13 Nisan 2020 Pazartesi 08:16
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Olay, merkez Yıldırım İlçesi Değirmenönü Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, koronavirüs korkusuyla 4. Açelya Sokak üzerinde bulunan evinde sürekli temizlik yapan Mukaddes Tunç, sokağa çıkma yasağının olduğu bugün de evinde temizlik yapmaya devam etti. 

Koronavirüs korkusu nedeniyle temizlik esnasında çok fazla çamaşır suyu kullanan kadın, bir süre sonra zehirlenerek fenalaştı. Evde bulunan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, Mukaddes Tunç’un çamaşır suyundan zehirlendiğini belirledi. 

Evdeki ilk müdahalenin ardından ambulansa alınan kadın, Kestel Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan Mukaddes Tunç, hayatını kaybetti. Evli ve 3 çocuğu bulunan kadın, inceleme yapılmak üzere Bursa Adli Tıp Kurumu’na kaldırıldı.

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