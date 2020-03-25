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Son dakika... İngiltere Veliaht Prensi Charles'in koronavirüs testi pozitif çıktı

Koronavirüs kraliyet ailesine sıçradı. İngiltere Veliaht Prensi Charles'in koronavirüs testi pozitif çıktı.

DHA25 Mart 2020 Çarşamba 13:40 - Güncelleme: 25 Mart 2020 Çarşamba 14:02
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The Daily Telegraph’ın haberine göre, Prens Charles’ın yeni tip koronavirüs (Kovid19) testi pozitif çıktı.

İngiliz kraliyet konutu Clarence House’un sözcüsünün yaptığı açıklamada, “Hafif semptomlar sergiliyor, ancak sağlığı yerinde. Son birkaç gündür de evinden çalışıyor. Cornwall Düşesi de test edildi, ancak virüse rastlanmadı. Hükümet ve tıbbi tavsiyelere göre, Prens ve düşes şu anda İskoçya'da karantina altında. Testler Aberdeenshire'daki Ulusal Sağlık Servisi (NHS) tarafından gerçekleştirildi” ifadelerine yer verildi.

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