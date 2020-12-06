Koronavirüs neden öldürüyor? İşte otopsi bulgularında çıkan sonuçlar

06 Aralık 2020 Pazar 16:42 - Güncelleme: 06 Aralık 2020 Pazar 16:42

Koronavirüs salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı Türkiye'de 14 bini, dünya genelinde ise bir buçuk milyonu geçti.

Kronik rahatsızlıkları bulunanlar için risk çok daha fazla.

EN ÇOK ÖLÜM AKCİĞER İLTİHABINDAN

Hayatını kaybedenlerin otopsi bulguları virüsün vücutta neden olduğu tahribatı ortaya koyuyor. Yeni tip koronavirüs vücudumuza girdiğinde önce boğazda enfeksiyon oluşuyor. Bağışıklık sistemi yetersiz kalınca akciğere iniyor. Ardından zatürre oluşturuyor.

Hastalar çoğu zaman solunum yetmezliğinden dolayı yaşamını yitiriyor.

Ölümle sonuçlanan vakalardan en çok görünen bulgu akciğer iltihabı.

"TİROİTLERDE BİLE ZARARI ORTAYA ÇIKTI"

TRT Haber'den Cansu Atıcı'nın haberine göre, virüsün etkileri sadece akciğerle sınır değil. Adli Tıp Uzmanı Prof. Dr. Nevzat Alkan, otopsi bulgularına göre; beyin, böbrekler, karaciğer, kalp gibi birçok organda hasar oluştuğunu söyledi:

"En büyük hasar akciğerlerde oluştu ve insanlar nefes alıp verme zorluğu çektiler ama en son geçen hafta tiroitlerde bile zararı ortaya çıktı. Bütün organlar az ya da çok etkilendi."

KANDAKİ PIHTI ORGANLARIN ÇALIŞMASINI ENGELLİYOR

Yeni tip koronavirüsün organların doğru çalışmasını olumsuz etkilenmesinin sebebi kanda oluşan pıhtı.

Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Selen Yurdakul, hayatını kaybedenlerin yüzde 40'ının ölüm sebebinin kalp kaynaklı olduğunu belirterek, şunları söyledi:

"Damarlarda damarların iç tabakasında endetol dediğimiz hücrelerden oluşan bir tabaka var, en iç yüzeyi. Yeni tip koronavirüs dediğimiz virüs, endetol tabakasına oturuyor, orada kalıyor ve damarlarda ciddi hasar yapıyor. Hatta bu hasar sebebiyle COVID-19 enfeksiyonu sırasında özellikle hastanede yatarak ağır geçiren hastalarda damar tıkanmaları, ani enfarktüsler, kalp krizi ortaya çıktı. Hastanede yatan hastaların yüzde 40'ı neredeyse kalp kaynaklı sebeplerden vefat etti COVID-19 enfeksiyonu sırasında."

Damarlardaki pıhtı ve tıkanmalar doku kaybına neden oluyor. Organlar, oksijen yoksunluğu yüzünden zarar görüyor.

HASTA KORONAVİRÜSÜ YENSE BİLE RİSK DEVAM EDİYOR

Kardiyoloji Uzmanı Yurdakul, akciğer dışında en çok zarar gören organın kalp olduğunu anlattı:

"Kritik yerlerde olduğu zaman bu doku ölümleri geri dönüşümsüz hasar şeklinde oluyor. Örneğin bir kalp kasında ölüm olduğu zaman; örneğin COVID-19 nedeniyle bir koroner damarda tıkanma, pıhtı oluşumu yani kalp krizi enfaktüs olduğu zaman kalpte o damarın beslediği kas ölüyor. Eğer çok çabuk müdahale edilemez ise bu geri dönüşümsüz ölüm oluyor yani bu bölge kasılmıyor ya da ters yönde kasılıyor bu da uzun dönemde kalp yetersizliğine neden oluyor."

Yurdakul, hastalık atlatılsa bile virüsün vücutta bıraktığı izlerin risk oluşturmaya devam ettiğini şöyle anlattı:

"Hasta negatifleşip enfeksiyonu atlattıktan yani iyileştikten sonra da bazı şikayetler olmaya başladı. 2 ay 3 ay sonra bile ani rahatsızlıklar ortaya çıkmaya başladı. Özellikle kalp ile ilgili rahatsızlıklar bunlar. Kalp yetmezliği ortaya çıkabiliyor, ani damar tıkanmalarına yol açabiliyor."

EN ETKİLİ KURAL: MASKE, MESAFE VE TEMİZLİK

Virüsün zararlı etkilerinden korunmanın en iyi yolu maske-mesafe-temizlik kuralına ve alınan tedbirlere uymak.