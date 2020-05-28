28 Mayıs 2020 Perşembe 09:25 - Güncelleme: 28 Mayıs 2020 Perşembe 09:25

Koronavirüs salgınında yaklaşık iki aylık karantinanın ardından normalleşme takvimleri de belli olmaya başladı. Geçtiğimiz günlerde AVM, güzellik merkezleri ve berberlerin kapısını açmasının ardından gözler şimdi de haziran ayına çevrildi.

Gelecek ay hayata geçirilecek ikinci normalleşme adımı kapsamında restoran, kafe, lokanta ve spor salonları gibi bir takım işletmelerin maske ve mesafe kuralı zorunlu olacak şekilde kademeli olarak açılması bekleniyor.

Çok sayıda sektör ise koronavirüs sonrası için açılış için tarih bekliyor. Bunlardan biri de düğün sektörü..

YENİ ŞAFAK'ın haberine göre 21 Mart 2020’den itibaren kapılarını kapatan binlerce salon işletmecisi koronavirüse karşı alınması gereken tedbirler noktasında gerekli adımları atmaya başladı.

'TEMMUZDA DÜĞÜN YAPMAYA HAZIRIZ'

Sağlık Bilim Kurulunun öneri ve tavsiyeleri sonrasında düğünleri temmuz ayında yapmaya hazır olduklarını söyleyen İstanbul Toplantı ve Düğün Salonu İşletmecileri Esnaf Odası Başkanı Adem Sönmez, düğün salonlarında alınacak tedbirlere ilişkin ise şöyle konuştu;

'Koronavirüs sonrası düğün salonlarında ateş ölçerlerimiz olacak. Kapıdan girişlerde el dezenfektanları bulunuyor olacak. Salona girenler maske ile giriş yapacak. Düğün başlamadan önce salonlar dezenfekte edilecek. Bu olmazsa olmazımız. Sosyal mesafenin korunacağı şekilde masa düzenlemeleri yapılacak. Salon içerisinde uyarı ve bilgilendirme levhaları asılı olacak. İkram seçeneklerimiz kişiye özel olacak. İkinci bir teması önlemek adına kullanan at tabak, çatal bıçak ve bardak kullanacağız. Zaten personel arkadaşlarımız da gerekli olan eğitimleri alaca ve ona göre davranarak yönlendirmelerde bulunacak.'

AÇILIŞ İÇİN TARİH BEKLENİYOR

Koronavirüsten kaynaklı düğün salonu işletmecilerinin ciddi anlamda zarara uğradığını da belirten Sönmez, 'Kiralarımız aşırı derecede yüksek. Çalışan personellerimiz vardı, ha keza personellerimiz de boşta kaldı. Düğünlerle beraber yürüyen kollarımız var; çiçekçiler, fotoğrafçılar, kuyumcular, beyaz eşyacılar, mobilyacılar.. Hayatı ateşleyecek sektör bizim sektör. Onun için normalleşme planı içerisinde bizim de yer almamızı ve açılış için bize de bir tarih verilmesini talep ediyoruz.' diye konuştu.

30 BİN DÜĞÜN ERTELENDİ

Sadece İstanbul'da düğün salonu işletmesinin bin 200 civarında olduğunu da belirten Dönmez, salgın öncesinde rezervasyon yaptıran ve yaşanan durumdan kaynaklı ertelenen yaklaşık 30 bin düğünün olduğunu da dile getiren Sönmez, 'Covid-19 sonrası düğün salonlarına İçişleri Bakanlığı'nın genelgesi geldikten sonra acil olarak bir toplantı yaptık ve sektördeki arkadaşlarımızdan bir ricamız oldu. Bu da şu; var olan düğünlerin ileri ki tarihlere ertelemesini istedik. Bu da kabul gördü. Şu ana kadar bu yönde bir sıkıntı yaşamadık.

Dönmez bugün açılış için tarih verilse dahi bu rezervasyonların 4-5 ay sonrasına sirayet edeceğinin de altını çizerek bir an önce takvimin açıklanması gerektiğine işaret etti.

REZERVASYON TALEPLERİ GELİYOR

Koronavirüs salgını sonrası düğün planları için de konuşan Dönmez, önceden yapılan ve salgın nedeniyle ertelenen düğünleri öncelikli olarak takvimlendirdiklerini belirterek şöyle konuştu;

'Nisan, mayıs ve haziran düğünleri için burada tamamen vatandaşlarımızın mağdur olmaması için onları istediği tarihlere rezervasyon yaptırdık. Yeni rezervasyon tarafında ise talepler geliyor. Var olan boş yerler için düğün planlamaları yapılıyor. Tabi salgın nedeniyle sonbaharda da yoğun olarak düğünlerin yapılacağını öngörüyoruz. İnsanlar tedbirler doğrultusunda düğün yapmayı öngörüyor.'

HALAYA KORONA ARASI

Alınacak tedbirler sonrasında düğünlerde belli bir süre halay gibi temas gerektiren oyunların da erteleneceğini dile getiren Dönmez, pistlerin bu anlamda kullanılmayacağını vatandaşların masa başında çalan müziklere mesafeyi koruyarak eşlik edeceğini kaydetti.

TAKI İÇİN SANDIK MODELİ

Düğünlerin takılan takılara yönelik ise takı sandığı uygulamasını geliştirdiklerini kaydeden Dönmez, bu sandığın gelin ile damadın ön tarafında bir masa üzerinde duracağını ve düğüne katılanların takacakları takıları zarflar içerisinde bu sandığın içerisine atacağını belirtti. Dönmez, gelin ve damat ile fotoğraf çekmek için de sosyal mesafe kuralları çerçevesinde tokalaşmadan, öpmeden ayrı bir alanda sıra oluşturmayarak bu işlemin de gerçekleşeceğini ifade etti.

Dönmez, salonlarda kesinlikle yakaya takı, tebrik ve temas olmayacağını altını çizerek bir kez daha yineledi.