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Koronavirüs sadece akciğerlere değil, kalbe de zarar veriyor

Almanya'da yapılan iki araştırma sonucunda, koronavirüsü (Covid-19) atlatan veya bu hastalıktan ölen kişilerde kalp hasarı belirtileri bulundu. Koronavirüsün kişilere kalp kriziyle aynı zararı verdiği belirtildi. Hayatta kalanların yüzde 75'inden fazlasının kanında, kişide kalp krizi geçirdikten sonra görülen yüksek düzeyde protein olduğu tespit edildi. Koronavirüsten hayatını kaybedenlerin yüzde 60'ından fazlasının, kalp kaslarında ise virüs görüldü.

DHA28 Temmuz 2020 Salı 10:43 - Güncelleme: 28 Temmuz 2020 Salı 10:43
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Almanya’da Frankfurt Üniversite Hastanesi ve Hamburg Kalp ve Damar Merkezi tarafından yapılan iki ayrı araştırmada, koronavirüsün kalbe de zararlı olduğu tespit edildi. Hayatta kalanların yüzde 75'inden fazlasının kanında, kişide kalp krizi geçirdikten sonra görülen yüksek düzeyde protein olduğu tespit edildi. Koronavirüsten hayatını kaybedenlerin yüzde 60'ından fazlasının, kalp kaslarında ise virüs görüldü.

İYİLEŞENLER AYLARCA ZAYIF VE YORGUN

Koronavirüsün solunum organları, böbrekler ve beyine dahi saldırdığı daha önce tespit edilmişti. Yeni yapılan iki araştırma sonucunda, virüsün ayrıca kardiyovasküler sistemi de etkilediği ortaya çıktı. Uzmanların, hasarın ne kadar sürebileceği konusunda bilgi veremediği, ancak araştırmanın koronavirüsten iyileşenlerin neden haftalarca veya aylarca zayıf ve yorgun kaldığını açıklamaya yardımcı olduğu belirtildi. Araştırmacılar ayrıca koronavirüs sonrası hastaların, kardiyovasküler değerlerinin takip edilmesini tavsiye etti.

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