Koronavirüs salgınında son durum ne? Başkan Erdoğan son vaka sayısını açıkladı

25 Mart 2020 Çarşamba 21:42 - Güncelleme: 25 Mart 2020 Çarşamba 21:42

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tüm televizyon kanallarından ortak yayında Ulusa Sesleniş konuşması gerçekleştirdi. Başkan Erdoğan, içinde bulunduğumuz koronavirüs salgın durumu hakkında bilgiler verdi. Erdoğan, corona virüs salgınında alınan tedbirleri ve güncel vaka sayısını da belirtti. Başkan Erdoğan, "Türkiye koronavirüs ile mücedele en erken tedbir alan ülkedir. Virüs bulaşmasını önlemenin tek yolu, gönüllü karantinadır. Mecbur kalınmadığı sürece evlerden çıkılmaması gerekir" dedi. İşte Erdoğan'ın açıklaması...

ÜLKEMİZDE İLK VAKA 10 MART'TA TESPİT EDİLMİŞTİR

Hastalık neredeyse tüm dünyayı etkisi altına almıştır. Türkiye hastalığın çıktığı günden beri tedbirleri alan bir ülkedir. Ülkemizde tedbirler 20 Ocak'tan itibaren alınmıştır. Hastalığın ilk çıkış yeri olan Çin'den başlayarak hastalığın yayıldığı diğer ülkelerde uçuşlar durdurulmuş, kara sınırlarımız kapatılmıştır. Ülkemizde ilk hastamız 10 Mart'ta tespit edilmiştir. Bunu izleyen günlerde, okulların tatil edilmesi, etkinliklerin ertelenmesi gibi birçok faaliyeti hayata geçirdik. İlk can kaybımızı 18 Mart'ta verdik. Yaklaşık 100 milyar liralık ekonomik destek paketini paylaştık.Ayrıca en düşük emekli maaşını 1500 liraya çıkardık.

"53 BİN VATANDAŞIMIZI EVLERİNDE İZLEMEYE ALDIK"

Hem hastalıkla mücadele hem de bunun ekonomik kısmındaki süreçlerini peyder pey ilan ettik. Önümüzdeki süreçte de adımlarımızı atmaya devam edeceğiz. Ülkemizde 53 bin vatandaşımızı evlerinde izlemeye aldık. Bunlardan 709 kişi tamamen taburcu olurken 460 kişiden ileri tetkit yapıldı.

'44 KİŞİYİ KAYBETTİK'

Tedavi hastalarımızın altındaki 44 kişiyi maalesef kaybettik.Bu virüs daha kronik hastalığı olanlar ve yaşlılarımızda daha kötü sonuçlara yol açıyor. Vefat eden hastalarımızın tamamında kovid dışında ilave hastalıklarda mevcuttu. Özellikle yaşlı insanlarımızın kesinlikle dışarı çıkmadan hayatlarını sürdürmeleri şarttır.