Koronavirüs salgınında Türkiye'deki son vaka durumu ne? Türkiye'de koronavirüs güncel vaka sayısı kaç?

29 Mart 2020 Pazar 16:00 - Güncelleme: 29 Mart 2020 Pazar 16:00

Türkiye'deki son durum hakkında son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. T Bakan Koca, Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından yaptığı açıklamalarda, toplam vaka sayısını ve gelişmeleri bildiriyor. Geçtiğimiz güne göre daha fazla test yapılan ülkemizde test sayısı 7 bini geçti. Okulların tatil olmasının ardından tedbir amaçlı şehirler arası uçak ve otobüs seferleri iptal edildi. Gelinen son durumda bakanlık, vatandaşla bilgi paylaşımı konusunda şeffaf olmak adına bir uygulama yaptı. Koronavirüs salgınında Türkiye'de son durum bilgilerini Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından vatandaşlar ile paylaşırken, ölü ve enfekte olan vaka sayısıları her gün Sağlık Bakanlığı'nın Covid-19 sayfasında paylaşılıyor.

Her geçen gün artan vaka sayısından dolayı uzmanlar vatandaşları daha çok tedbirli olma konusunda uyarıyor. İşte Türkiye'deki koronavirüs vakalarında son durum...

Koronavirüs vakaları günlük olarak görüntüleyebilmek, virüsün belirtileri, virüsten korunma yolları gibi bilgileri aşağıdaki linkten öğrenebilirsiniz.

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Türkiye genel koronavirüs tablosu, güncel olarak covid 19 web sitesi üzerinden vatandaşlarla paylaşılıyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından geçtiğimiz günlerde duyurulan “Covid 19” takip ekranı Sağlık Bakanlığı'nın resmi internet sitesi üzerinden aktif hale getirildi. Dijital ortamda verilerin paylaşıldığı sistemde ülkemizdeki son durum tüm detayları ile paylaşılıyor. Dijital ortamda verilerin paylaşıldığı ekranda covid-19 ile ilgili sayısal veriler paylaşılıyor.