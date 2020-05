Koronavirüs sonrası turizmde yeni dönem: Plajlar işte böyle olacak!

03 Mayıs 2020 Pazar 09:59 - Güncelleme: 03 Mayıs 2020 Pazar 09:59

Koronavirüsün en çok etkilediği sektörlerin başında turizm geliyor. Birleşmiş Milletler Dünya Turizm Örgütü (UNWTO) 2020 yılı için uluslararası turist sayısında yüzde 30 ve üzerinde kayıp öngörürken, turizm gelirlerinde de en az 300 ile 450 milyar dolar arasında düşüş tahmin edildiğini açıkladı. Ülkeler, korona sonrası için normalleşme adımlarını atmaya başladı. Türkiye'de de normalleşme için yol haritaları çiziliyor.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, koronasız turizm alanları için uluslararası kabul gören bir sertifikasyon sistemi projesini hayata geçirdiklerini açıkladı. Bu kapsamda turizm alanlarının sterilize edilmesi, mekânların güvenli mesafe standartlarına göre düzenlenmesi, termal kontrol sistemlerinin uygulanması, personel için pandemi eğitimi belgelerinin alınması gibi bir dizi önlemi hayata geçiren tesislere sertifika verilecek. Mayısın sonuna kadar aşamalı bir şekilde turistlik tesislerin bu sertifikayı almaları sağlanacak ve kurallara uyan tesisler, misafir kabul edebilecek. Bazı oteller, şezlong ve masaların arasının sosyal mesafeye göre dizayn edilmesi, halı döşemeli zeminlerin kaldırılması, girişlere termal cihazlar yerleştirilmesi gibi çalışmalara başladı.

Tatil yörelerinde de belediyeler bir yandan koronayla savaşı sürdürürken, diğer taraftan salgın sonrası normalleşme dönemi için hazırlıklarını yapıyorlar. Türkiye'nin gözde tatil yörelerinin belediye başkanları, bu hazırlık çalışmaları ile yaza dair beklentilerini Milliyet'e anlattılar:

"SOSYAL MESAFE OLACAK"

Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay: Salgın sonrasında sadece tüm turizm bölgelerini kapsayacak kararlar alınması gerekecektir. Zaten Kültür ve Turizm Bakanı'mızın da bu yönde açıklamaları oldu. Oteller, plajlar, restoranlar gibi alanlarda sosyal mesafe ve hijyen kuralına göre düzenlemeler yapılacak. Biz de gerek sektör temsilcileri gerekse sektördeki meslek odaları yöneticileriyle sürekli iletişim halindeyiz. Alınacak kararlara göre hareket edeceğiz. Belki bu kararlara göre otellerinde fiziki değişimler yapacak olanlar da olacak. Tüm bunların netleşmesi için Bakanlıktan daha net açıklamalar bekliyoruz.

2020 sezonuyla ilgili geçtiğimiz kış boyunca yoğun bir çalışma temposu içine girmiştik. Sektör temsilcileri, Dalaman Havalimanı yöneticilerinin de bulunduğu heyetlerle Almanya, İngiltere, İrlanda, Finlandiya, Rusya gibi ülkelere ziyaretlerde bulunduk, fuarlara katıldık. Buralarda seyahat firmaları, acenteler, üst düzey yetkililerle çok sayıda görüşme gerçekleştirdik. Bunların neticesinde 2020 sezonuna çok umutlu bakıyorduk. Hatta elimizdeki veriler 2019 sezonunun sonuna doğru yaşanan Thomas Cook iflasından kaynaklı zararı telafi edeceğimizi gösteriyordu. Ta ki koronavirüs pandemisine kadar! Dediğim gibi bu küresel bir salgın. Türkiye'de salgın sona erse dahi yurt dışı pazarının açılması belki bir süre daha gecikecektir. Bu nedenle özellikle iç pazarda hareketliliğin olmasını bekliyoruz. Ancak bu da temmuz ağustos'u bulacaktır.

"ALTYAPI TAMAMLANDI"

Çeşme Belediye Başkanı M. Ekrem Oran: Dünyayı kasıp kavuran Covid-19 ile mücadele ettiğimiz bu günlerde sıkıntılı bir süreçten geçiyoruz. Ege'nin dünyaya açılan kapısı, Türkiye'nin gözbebeği Çeşme'de Alaçatı Ot Festivali gibi milyonları ağırladığımız organizasyonlarımızı iptal etmek, bir kısmını da ertelemek zorunda kaldık. Tüm kamusal alanlarda gerekli tedbirlerimizi alarak, vatandaşlarımızla, belediye personelimizle bu süreci çok iyi götürdüğümüzü düşünüyorum. Her zaman olduğu gibi bugün de önceliğimiz insan sağlığı.

Milliyet'te yer alan habere göre, Çeşme deniziyle, kumuyla, güneşiyle, plajlarıyla, rüzgarıyla Turizm destinasyon merkezlerinin başında yer alıyor. Türkiye'nin en güzel ve en büyük plajı seçilen Ilıca plajımız ile tüm plajlarımızda gerekli altyapı çalışmalarımızı tamamladık. Kamusal alanlarımızla ilgili tedbir ve önlem çalışmalarımızı hızlandırdık. Restoran ve otellerimizle ilgili kontrollerimizi en üst noktada tutarak vatandaşlarımızın sezon açıldığında rahat bir şekilde konaklamaları ve Çeşme'de rahat bir şekilde vakit geçirebilmeleri için ciddi bir mücadele içerisindeyiz. Ortak akıl ile hareket ederek, üst kurum ve kuruluşlarla hazırlıklarımızı sürdürüyoruz. Turizmcilerimizle, otelcilerimizle, küçük ve büyük işletmelerimizle, esnafımızla gerekli görüşmeleri yaparak Turizm ve Kültür Bakanlığı'mızın öngördüğü tarihte startı vereceğiz. Çeşme her yıl olduğu gibi bu yıl da Alaçatı'sıyla, Ilıca'sıyla, Dalyan'ıyla, Ildırı'sıyla, Çiftlik'i ile dolup taşacak. Özlediğimiz güzel günlerin bir an evvel gelmesini temenni ediyoruz.

"YARIN BAŞLAYACAK GİBİ"

Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu: Kemer, turizm sezonuna her daim hazır. Gerekli bütün önlemleri alıyoruz ve almaya devam ediyoruz. Belediye olarak günlük yaklaşık 2 bin 500 maske üretiyoruz. Önemli olan herkesin kurallara riayet etmesi. Kemer'de turizm sektörüne hizmet eden oteller ve diğer işletmeler hazırlıklarını yapmaya başladı. Hükümetin açıkladığı sertifika konusunda da çalışmalar devam ediyor. Bölgemizdeki işletmeler hijyen belgesi almaya çalışıyor. Havayolu şirketleri de çalışmaya başlarsa biz misafirlerimizi ağırlamaya hazırız. Biz, Kemer'de turizm yarın başlayacakmış gibi hazırlıklarımıza son hızla devam ediyoruz.

"BODRUM YAZA HAZIR"

Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras: Mayıs sonunda yerli turizm hareketliliğinin yavaş yavaş başlamasını bekliyoruz. Biz hazırız. Otellerimiz de Bakanlığımızın öngördüğü sertifikasyon kurallarına uygun olarak düzenlemelerini yapmaya başladı. Misafirlerimizin kendilerini evlerindeki kadar güvende hissetmesi için çaba sarf edeceğiz. Bir taraftan halk sağlığını korurken, diğer taraftan esnafımızın faaliyetini sürdürmesine yardımcı olacağız.

Bodrum'un her noktasında, her binasında, her işletmesinde dezenfeksiyon çalışmalarımız sürüyor. Normalleşme sürecinde faaliyete başlayacak işletmelere de bu uygulamayı yaygınlaştırarak, sürekli denetim yapmak durumundayız. Bunun dışında, belediye belgeli işletmeler için bir sertifikasyon çalışması başlattık. Covid-19 önlemleriyle ilgili belirlediğimiz standartlara uygun tesislere akreditasyon belgesi vereceğiz.

2020 yaz sezonuna ilişkin beklentilerimiz oldukça yüksekti. Ne yazık ki turizm açısından talihsiz bir sürece girdik. Bu yıl turizm açısından kayıp sayılacak. Bodrum'un alışılagelmiş kalabalığını bu yaz görmeyebiliriz. Plajların dolmasını tabii ki istiyoruz ancak bu konuda da tedbiri elden bırakmamamız gerekiyor. Oturma alanlarında ve şezlonglarda sosyal mesafe kuralı uygulayacağız. Plaj çevresindeki tesisler, duş ve tuvaletler düzenli olarak dezenfekte edilecek. Tesislerde çalışan personelin eğitimi de çok önemli. Bakanlığımız da her alan için kriterleri belirlemiş durumda. Bunun denetimi ve sürdürülebilirliğinde belediye olarak bize sorumluluk düşüyor.

Misafirlerimiz, toplu halde ulaşım ve konaklama yapmak istemeyecek. Küçük tesisler, bu dönemde daha avantajlı olacak. Bodrum için bu, avantaja çevrilebilir bir durum. Çünkü bizim turizmde gizli silahlarımız var. Mavi yolculuk gibi bir değerimiz var. Mavi yolculuğun bu sezon altın çağını yaşayabileceğini düşünüyorum. Her şeye rağmen, güzel bir sezon geçireceğimize ve bu zor günlerin üstesinden geleceğimize inanıyorum.