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Koronavirüs sözleşmesini ihlal edip kumar oynayan 7 kişiye 24 bin 283 lira para cezası

Kırıkkale'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini ihlal ederek kıraathanede kumar oynadığı belirlenen 7 kişiye, 24 bin 283 lira para cezası uygulandı. Kıraathanenin kapatılması için de işlem başlatıldı.

AA20 Mart 2021 Cumartesi 13:00 - Güncelleme: 20 Mart 2021 Cumartesi 13:00
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İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, merkeze bağlı Ahılı köyünde önleyici kolluk faaliyeti sırasında yapılan denetimlerde H.Ş'ye ait kıraathanenin gizli bir bölümünde salgın tedbirlerine uyulmayarak kumar oynatıldığını tespit etti.

Kıraathanenin kapısının kilitli, lambalarının sönük olduğunu ve içeride kimsenin olmadığı izleniminin verildiğini belirleyen ekipler, içeride oluşturulan farklı bir bölümde 2 masada 7 kişiyi kumar oynadıkları sırada yakaladı.

Kumar oynayan 7 kişiye Umumi Hıfzıssıhha Kanunu kapsamında 3 bin 469'şar liradan toplam 24 bin 283 lira para cezası uygulandı.

Kıraathanenin kapatılması için de işlem başlatıldı.

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