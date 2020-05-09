Koronavirüs sürecinde dünyaya ‘Vefa' dersi

09 Mayıs 2020 Cumartesi 10:31 - Güncelleme: 09 Mayıs 2020 Cumartesi 10:31

Koronavirüs salgınında başta İtalya ve İspanya olmak üzere birçok ülkenin huzurevlerinde toplu ölümler meydana gelirken Türkiye’de benzer manzaralar yaşanmadı. Darülaceze Başkanı Hasan Cebeci, ilk günden bu yana aldıkları önlemleri Akşam'a anlattı.

ZİYARETLERİ DURDURDUK

“İlk vakanın görüldüğü 11 Mart 2020’den itibaren ziyaretleri durdurduk ve sakinlerimizin dışarı çıkışlarına müsaade etmedik. Sakinlerin yaşam alanlarında sık aralıklarla el dezenfektanları kullanımını sağladık. Sosyal mesafeyi koruma ile ilgili afişler, görsel bilgilendirme materyalleri kullandık. Yaşlılarımıza eğitim verdik. Rutin olarak ateş kontrolleri yapılıyor. Maskesiz giriş yapılmasını yasakladık. Kurum bahçesini bile rutin olarak yıkayıp dezenfekte işlemi uyguladık. Uzmanlarımız tarafından sakinlerimizin ve çalışanlarımızın beslenmelerine ek takviyeler yapılıp bağışıklıkları güçlendirilmeye çalışıldı. Yemekhanede geniş saat aralığında yemek yeme sistemine geçtik. Tek kullanımlık çatal, kaşık, bıçak kullanıyoruz. Bütün dairelerde izolasyon odaları oluşturduk. 10 günlük vardiya düzenine geçtik. Kronik hastalığı olan 68 personellerimize idari izin verdik.”

13 VAKA ÇIKTI, İYİLEŞTİ

“9-14 Nisan’da sakinlere ve personele kovid-19 testi uyguladık. 6 sakinimiz ve 7 personelimizin testleri pozitif çıktı. Hemen hastaneye kaldırılarak tedavilerine başlandı. Entübe olmadan hastalığı atlattılar. Pozitif çıkan sakinlerimizin kaldıkları odalar karantinaya alındı. Pozitif çıkan personelimizin karantinası da evlerinde devam etti. Şu anda kurumumuzda testi pozitif olan kimse yok.”

İSPANYA’DA OLANLARI ŞAŞKINLIKLA TAKİP ETTİK

“İspanya’da olanları şaşkınlıkla takip ettik. Huzurevi çalışanlarının içerideki sakinleri kaderine terk etmeleri insani olarak doğru değil. Bizde izinli olan doktor arkadaşlarımız izinli günlerinde kuruma gelip sakinleri takip etti. Personelimiz aynı şekilde. Herkes özveriyle çalıştı.”

ABD VE AVRUPA SINIFTA KALDI

Koronavirüs nedeniyle Avrupa ve ABD’de bakım evlerinde kalan yaşlılar, engelliler ve hastalar kaderine terkedildi. İspanya’da bir çok huzurevi çalışanı kovid-19 nedeniyle merkezlerden kaçıp işe gitmeyince ölüm oranları daha da arttı.

London School of Economics and Political Science’in sağlık çalışmaları istatistik merkezi olarak hizmet veren ‘ltccovid.org” istatistik bilim araştırma sitesinin Mayıs ayı verilerine göre ülkelerdeki bakım evlerinde ölenlerin sayıları şöyle:

• Fransa: 12 bin 511.

• İspanya: 16 bin 878

• Ingiltere: 5 bin 229

• İtalya: 3 bin 859

• Almanya 2 bin 401

• ABD : 10 bin 271