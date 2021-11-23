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Koronavirüs tedavisi gören kardeşini ziyarete gitti, virüs canından etti

Zonguldak'ta kardeşi İsmail Ulubay'ın (49) Kovid-19 tedavisi gördüğünü öğrenip, misafirliğe gittiği İstanbul'dan kente geri dönen Bülent Ulubay (69), koronavirüse yakalanıp hayatını kaybetti.

DHA23 Kasım 2021 Salı 17:11 - Güncelleme: 23 Kasım 2021 Salı 17:11
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Eski Zonguldak Belediyesi Meclis üyesi İsmail Ulubay, 9 Kasım'da koronavirüse yakalandı. Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Ulubay, sağlık durumu ağırlaşınca yoğun bakıma alındı. Bülent Ulubay da kardeşinin koronavirüse yakalandığını öğrenince misafir olarak gittiği İstanbul'dan Zonguldak'a geri döndü. Burada kardeşi gibi Covid-19'a yakalanan Ulubay da sağlık durumu kötüleşince yoğun bakıma alındı. Bu süreçte ağabey- kardeş entübe edildi. 17 yıl boyunca Terakki Mahallesi'nin muhtarlığını yapan, evli ve 2 çocuk Bülent Ulubay, dün akşam hayatını kaybetti. Ulubay için Ontemmuz Mahallesi'nde cenaze namazı kılındı. Bülent Ulubay, aile mezarlığında toprağa verildi.

Terakki Mahallesi'nin muhtarı Ferit Arslantürk, mahallelerine uzun yıllar hizmet eden değerli birini kaybettiklerini belirterek, "İlk olarak kardeşi İsmail Ulubay koronavirüse yakalandı. O tedavi olduğu sırada Bülent ağabey hastalığı duyunca Zonguldak'a geldi. O da koronavirüse yakalanınca ağabey ve kardeş aynı hastanede yoğun bakım ünitesine alındı. Maalesef Bülent ağabeyimizi kaybettik. Mahallemize önemli hizmetler eden önemli bir insandı. Ailesine sabırlar diliyorum" dedi.

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