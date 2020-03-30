Koronavirüs tedavisiyle ilgili önemli adım: Rusya iddia etti, ABD onayladı

30 Mart 2020 Pazartesi 08:42 - Güncelleme: 30 Mart 2020 Pazartesi 09:46

ABD basını, bilim insanı ve doktorların deneysel bir ilaç geliştirdiğini yazdı. İddiaya göre hastalara enjekte edilen ilaç hastaları tedavi etti. ABD basınında yer alan haberlere göre doktorlar HIV ve meme kanseri için kullanılan ilaçlar sayesinde hastaları iyileştirdi. İngiliz tabloid gazetesi Daily Mail de New York’taki bir hastanede çalışan doktorların iki hastayı bir ilaç kokteyli ile iyileştirdiğini öne sürdü. İddiaya göre, hastaneye “kritik durumda” gelen iki hastaya bu ilaçlar enjekte edildi. Abdomen üzerinden enjekte edilen ilaçların ardından hastaların sağlık durumunda gözle görülür bir iyileşme olduğu belirtildi.

7 HASTADAN 2’Sİ İYİ

7 hastadan 2’sinin sağlık durumunun iyiye gittiği açıklanırken, bu iki hastanın da yaşamlarına solunum destekleri olmadan devam ettiği belirtildi. Doktorlar henüz bu ilacın hastaları nasıl iyileştirdiğine dair net bir bilgisi olmadığını hatırlatırken, bu ilacın zatürre, ciğer iltihaplanması ve ölüme sebebiyet veren süreci durdurduğunu açıkladı. ABD’nin çok okunan tabloid gazetesi NY Post’ta yer alan haberde de ilacı üreten şirket CyoDyn’in ilaç üzerindeki etkileri gözlemlemek için 6 haftaya ihtiyacı olduğu belirtildi.

AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ RUS İLACINI DOĞRULADI

ABD’deki George Mason Üniversitesi Sistemsel Biyoloji Okulu’ndan Profesör Ancha Baranova, Rusya’da yeni tip koronavirüsü (Kovid-19) tedavi etmek üzere geliştirilen ilacın etkinliğinin doğrulandığını ve muadillerine göre daha az toksik olduğunu söyledi. Rusya Federal Biyomedikal Ajansı (FMBA), sıtmaya karşı kullanılan Meflokin bazlı yeni bir ilaç geliştirildiğini duyurmuştu. FMBA’nın duyurduğu ilaç hakkında Baranova, “Klorokin bazlı ilaçlar, yani Klorokin’in kendisi ve Hidroksiklorokin ve Meflokin de dahil olmak üzere türevleri, günümüzde koronavirüse karşı kitlesel olarak kullanılan ilaçlar arasında lider konumdadır. Kovid-2019’a neden olan koronavirüsle enfekte olmuş hücre kültürlerinde Meflokin’in etkinliği doğrulandı” dedi.

(Akşam)