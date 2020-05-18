Koronavirüs tedbirine uymayan kuaför kapatıldı, 12 bin 600 TL ceza

IHA 18 Mayıs 2020 Pazartesi 16:55 - Güncelleme: 18 Mayıs 2020 Pazartesi 16:55

Edinilen bilgiye göre, merkeze bağlı Yeni Mahalle’de bulunan bir kuaför salonunda çekilen, yayınlanan yönetmelikler kapsamında gerekli önlemi almayıp, maske takmayan ve sosyal mesafe kuralına uymayan görüntülerin sosyal medyada yayılması üzerine polis harekete geçti. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, kuaföre giderek işletme sahibi ve iş yeri çalışanı ile birlikte 2 müşterisine Korona virüs tedbirlerini ihlal, maske takmama ve sosyal mesafe kuralına uymadıkları gerekçesiyle işlem yaptı. İşletme sahibi dahil 4 kişiye toplam 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282. maddesi uyarınca her birine 3 bin 150’şer Tl olmak üzere toplam 12 bin 600 TL idari para cezası kesildi. Öteyandan iş yeri de mühürlenerek 10 gün süre ile kapatıldı.