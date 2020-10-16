Koronavirüs tedbirleri nedeniyle karantinada olması gereken, drift yaparken yakalandı

DHA 16 Ekim 2020 Cuma 10:20 - Güncelleme: 16 Ekim 2020 Cuma 10:20

Tepebaşı İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı bekçiler, Sazova Mahallesi’ndeki yeni Eskişehirspor Stadyumu'nun otoparkında otomobille drift yapıldığını tespit etti. Cep telefonu kamerasıyla drift anları kaydedilirken, polis ekiplerince 'şok' uygulama yapıldı. Drift yapan D.D., suçüstü yakalandı. Yapılan inceleme sonucu D.D.’nin, koronavirüs tedbirleri kapsamında karantinada olması gerektiği anlaşıldı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince D.D.’ye, karantina sürecinde evinde olmadığı gerekçesiyle 3 bin 150 lira, otomobille drift yaptığı için ise 6 bin 141 lira olmak üzere toplam 9 bin 291 lira idari para cezası kesildi. D.D.’nin ehliyetine 2 ay süreyle el koyulurken, araç da 2 ay trafikten menedildi ve çekiciyle otoparka götürüldü.