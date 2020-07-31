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Koronavirüs tedbirlerine dikkat çekmek için kurban eti getirenlerin ismini not alıp, ateşlerini ölçtü

Van'da yaşayan Murat Çevik (53), kurban eti getiren vatandaşların ateşini ölçüp, isimlerini not aldı. Herkesin tedbirlere uyması gerektiğini söyleyen Çevik, 'Koronavirüs tedbirleri kapsamında hepimiz duyarlı olmalıyız' dedi.

DHA31 Temmuz 2020 Cuma 14:34 - Güncelleme: 31 Temmuz 2020 Cuma 14:34
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İstanbul’dan memleketi Van'ın Erciş ilçesine Kurban Bayramı için gelen 2 çocuk babası Murat Çevik, koronavirüse dikkat çekmek için ilginç bir yönteme başvurdu. Çevik, kendisine kurban eti getiren vatandaşların ateşini ölçüp, isimlerini not aldı.

KURBAN ETİ İLE BİRLİKTE MASKE DAĞITTI

Herkesin tedbirlere uyması gerektiğini söyleyen Çevik, "İstanbul’dan doğup büyüdüğüm memleketime Kurban Bayramı nedeniyle geldim. Bildiğiniz üzere koronavirüs tedbirleri kapsamında hepimiz duyarlı olmalıyız. Bugün bize kurbanlık getiren vatandaşlarımızın ateşlerini ölçtük. İsim ve adreslerini alıp bir liste haline getirdik. Olası bir sıkıntıda kurbanlıkları kimin getirdiğini bilmek lazım" dedi.

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