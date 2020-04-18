İSTANBUL 20°C / 9°C
Parçalı bulutlu, güneşli
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    6,9391
  • EURO
    7,5451
  • ALTIN
    375.252
  • BIST100
    98179.8
Güncel

Koronavirüs tedbirlerine uymayan kahveye baskın

İstanbul Esenyurt'ta dün akşam sokağa çıkma yasağına saatle kala, kapalı olması gereken kahvehaneye düzenlenen operasyonda okey oynayan 10 kişinin yakalandı. Kahvehanedekilere 3 bin 150'şer TL para cezası kesildi.

DHA18 Nisan 2020 Cumartesi 09:58 - Güncelleme: 18 Nisan 2020 Cumartesi 09:58
ABONE OL

Esenyurt Emniyet Müdürlüğü ekipleri umuma açık mekanlara yönelik denetimlerini sürdürürken, saat 20.30 sıralarında Saadetdere Mahallesi'ndeki Fevzi Çakmak Caddesi üzerinde bulunan kahvehanenin açık olduğunu belirledi. Buraya giren ekipler, içeride bulunan ve okey oynayan 10 kişiye 1593 sayılı Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282'nci maddesi uyarınca 3 bin 150'şer TL para cezası uygulandı. Yapılan incelemede, işyerinin ruhsatsız olduğu belirlendi. Esenyurt Belediyesi zabıta ekipleri işyerini mühürlerken, işletmeci, hakkındaki işlemlerin yapılması için Esenyurt Polis Merkezi Amirliği'ne teslim edildi.

Evinin borcunu ödemek için gurbete gitmişti... PKK'lı teröristlerce katledildi

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.