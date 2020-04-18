Koronavirüs tedbirlerine uymayan kahveye baskın

DHA 18 Nisan 2020 Cumartesi 09:58 - Güncelleme: 18 Nisan 2020 Cumartesi 09:58

Esenyurt Emniyet Müdürlüğü ekipleri umuma açık mekanlara yönelik denetimlerini sürdürürken, saat 20.30 sıralarında Saadetdere Mahallesi'ndeki Fevzi Çakmak Caddesi üzerinde bulunan kahvehanenin açık olduğunu belirledi. Buraya giren ekipler, içeride bulunan ve okey oynayan 10 kişiye 1593 sayılı Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282'nci maddesi uyarınca 3 bin 150'şer TL para cezası uygulandı. Yapılan incelemede, işyerinin ruhsatsız olduğu belirlendi. Esenyurt Belediyesi zabıta ekipleri işyerini mühürlerken, işletmeci, hakkındaki işlemlerin yapılması için Esenyurt Polis Merkezi Amirliği'ne teslim edildi.