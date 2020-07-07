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Koronavirüs tedbirlerini yine hiçe saydılar! Minibüsten 42 yolcu çıktı...

İstanbul Esenyurt'ta yapılan denetimlerde normalden çok fazla yolcu aldığı belirlenen bir minibüste rekora imza atıldı, 14 kişi olması gereken araçtan tam 42 kişi çıktı.

DHA07 Temmuz 2020 Salı 12:12 - Güncelleme: 07 Temmuz 2020 Salı 12:12
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Koronavirüsle mücadele kapsamında polis ekipleri tarafından toplu taşıma araçlarına yönelik denetimler yapılıyor. Bu denetimlerde maske, sosyal mesafe ve fazla yolcu olup olmadığı kontrol ediliyor. Esenyurt'ta yapılan bu sabah yapılan denetimde ortaya çıkan manzara yine aynı. Doğan Araslı Bulvarı'nda durdurulan bir minibüsten 14 yerine tam 42 yolcu çıktı. Görüntülerde kalabalık sebebiyle kapıların kapanmadığı görüldü. Polis tarafından yolcular araçtan indirilirken, şoföre de Umumi Hıfzısıhha Kanunu gereğinde 3 bin 180 lira para cezası kesildi. Geçtiğimiz günlerde yine Esenyurt'ta yapılan bir denetimde bir minibüsten 37 kişi çıkmıştı.

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