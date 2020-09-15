İSTANBUL 29°C / 22°C
Parçalı bulutlu, güneşli
15 Eylül 2020 Salı / 27 Muharrem 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    7,4868
  • EURO
    8,9016
  • ALTIN
    472.577
  • BIST100
    1114.25
  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Koronavirüs testi pozitif çıkan kız ve temaslı olduğu babası hastaneden kaçtı: Ekipler yakalayıp yurda yerleştirdi
Güncel

Koronavirüs testi pozitif çıkan kız ve temaslı olduğu babası hastaneden kaçtı: Ekipler yakalayıp yurda yerleştirdi

Kars'ta, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıkan kız ve temaslı olduğu babasının hastaneden kaçması üzerine polis ekipleri yakalayarak yurda yerleştirdi. Ayrıca karantina tedbirlerini ihlal eden E.M hakkında idari yaptırım uygulanıp adli işlem başlatıldı.

AA15 Eylül 2020 Salı 10:20 - Güncelleme: 15 Eylül 2020 Salı 10:20
ABONE OL

Harakani Devlet Hastanesine Kovid-19 şüphelisiyle getirilen E.M'ye koronavirüs testi yapıldı, test sonucunun pozitif çıkması üzerine temaslı olduğu babası M.M ile sağlık ekiplerinden kaçtı.

Durumun polis ekiplerine bildirilmesiyle baba ve kızı İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince Digor Durağı Mevkiinde yakalandı.

E.M ve M.M'yi sağlık ekipleri Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Nuripaşa Yurt Müdürlüğü'ne (KYK) götürerek karantinaya aldı.

Ayrıca karantina tedbirlerini ihlal eden E.M hakkında idari yaptırım uygulanıp adli işlem başlatıldı.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.