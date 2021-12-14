Koronavirüs vakalarının arttığı köyde 'gönüllü karantina'

AA 14 Aralık 2021 Salı 16:50 - Güncelleme: 14 Aralık 2021 Salı 16:50

Son günlerde vaka sayılarının hızla arttığı 670 nüfuslu köyde, yaklaşık 20 kişinin testinin pozitif çıkması üzerine 17 Aralık'a kadar kısmi kapanma kuralları uygulanması kararlaştırıldı.

Köyde yaşayan vatandaşların bir araya gelmelerini önlemek için kahvehaneler kapatıldı, ev ziyaretlerinin yapılmaması hususunda uyarılar yapıldı.

Köy sakinlerinden Muzaffer Kayan, AA muhabirine, köyde vaka sayılarının artmasından dolayı tedbirlerin arttırıldığını söyledi.

Kurallara uyumda bir sıkıntı yaşanmadığını belirten Kayan, "İşimiz olmadığı sürece dışarı çıkmıyoruz. Kahvehaneler kapatıldı. Cuma gününe kadar böyle. Ziyaretleri erteledik. Kimse birbirine gidip gelmiyor. Sadece bakkallardan alışveriş yapıp evimize dönüyoruz. Herkes maske, mesafe ve hijyene uyuyor." ifadelerini kullandı.

Fikret Çinku ise köy sakinleri olarak gönüllü karantina uyguladıklarını dile getirdi.

Toplu buluşma alanlarının kapatıldığını anlatan Çinku, "Geçen hafta cuma kahvehanelerimiz kapatıldı, gönüllü karantinamız başladı, ziyaretleri erteledik. İnşallah en kısa sürede bu hastalıktan kurtulacağız." dedi.