İSTANBUL 11°C / 7°C
Parçalı bulutlu, güneşli
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    6,7691
  • EURO
    7,315
  • ALTIN
    359.512
  • BIST100
    92071.1
  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Bakan Koca resmi rakamları açıkladı ve uyardı: Virüse bu fırsatı tanımayalım
Güncel

Bakan Koca resmi rakamları açıkladı ve uyardı: Virüse bu fırsatı tanımayalım

Bakan Koca 'Koronavirüs vakası 3.148 oldu, vefat eden 75 kişi, iyileşen 284 kişi oldu'

06 Nisan 2020 Pazartesi 19:48 - Güncelleme: 06 Nisan 2020 Pazartesi 20:04
ABONE OL

Sağlık Bakanlığı: Kovid-19 tedavisi tamamlanarak taburcu edilen toplam kişi sayısı 1326 oldu.

Bakan Fahrettin Koca, Twitter hesabından 'Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nu açıkladı. Tabloya göre bugün yapılan 21 bin 400 koronovirüs testinden 3 bin 148'i pozitif çıktı, 75 kişi hayatını kaybetti, 284 hasta da iyileşti. Tabloda toplam test sayısı 202 bin 845, toplam vaka sayısı 30 bin 217, toplam vefat sayısı 649, toplam yoğun bakım hasta sayısı bin 415, toplam entübe hasta sayısı 966, toplam iyileşen hasta sayısı bin 326 olarak yer aldı.

'TEST SAYIMIZ 30 BİNİ BULACAK'

Bakan Koca, tabloyla birlikte paylaştığı mesajında, "Günlük test sayımız yakında 30 bini bulacak. İyileşen hasta sayımızdaki artış hızı devam ediyor. Artan test sayısına göre vaka sayısındaki artış düşük seyrediyor. Virüs, gücünü temas ortamından alıyor. Virüse bu fırsatı tanımayalım. Evde kalalım" açıklamasını yaptı.

Bakan Koca'dan il sağlık müdürlerine önemli uyarı

Öne Çıkan Haberler

İlginizi Çekebilir

Gayrimeşru lidere darbe! Milislere mühimmat taşıyan askeri uçak vuruldu
Gayrimeşru lidere darbe! Milislere mühimmat taşıyan askeri uçak vuruldu

Gayrimeşru lidere darbe! Milislere mühimmat taşıyan askeri uçak vuruldu

Terör örgütü PKK'nın sözde lider kadrosunda büyük panik!
Terör örgütü PKK'nın sözde lider kadrosunda büyük panik!

Terör örgütü PKK'nın sözde lider kadrosunda büyük panik!

Ödemeler yarın başlıyor
Ödemeler yarın başlıyor

Ödemeler yarın başlıyor

Tıp dünyasını heyecanlandıran keşif: Koronavirüsü yeniyor
Tıp dünyasını heyecanlandıran keşif: Koronavirüsü yeniyor

Tıp dünyasını heyecanlandıran keşif: Koronavirüsü yeniyor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.