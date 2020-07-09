09 Temmuz 2020 Perşembe 12:29 - Güncelleme: 09 Temmuz 2020 Perşembe 12:29

Türkiye’de corona virüsü ile mücadele devam ediyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca koronavirüs vaka sayısı en yüksek ve en düşük olan illeri açıkladı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Koronavirüs vakası en yüksek olan illeri açıkladığı konuşmasında, "Son 10 gün içinde gerileme gösterdiğimiz yerden toparlanabileceğimizi kanıtladık. Yeni vaka sayılarımız 1000 seviyelerinde." ifadelerini kullandı. Bakan Koca 'bazı illerde hastalık pik seviyesine ulaşıyor' diyerek corona virüsünün en çok olduğu illeri açıkladı. Peki Koronavirüs vakası en yüksek olan iller hangileri? İşte corona virüsünün en çok görüldüğü iller

Bakan Koca, pandemi döneminde dikkat edilmesi gereken kuralları ve güncel corona virüsü tablosunu her gün paylaşıyor. Sağlık Bakanı Koca, "13 ilimizde en yüksek haftalık vaka sayılarına son 1 ay içinde veya yeni ulaşılmaktadır. Yeni vakalar belli illerde yoğunlaşmaktadır. Anadolu'da birinci dalga halen devam ediyor." dedi. İşte Türkiye'de koronavirüs vakası en yüksek ve en düşük olan iller...

Toplantıda gösterdiği slaytlarla ilgili bilgi de veren Koca, Türkiye'nin en fazla hastayı beşinci haftada gördüğünü belirtti.

İkinci slaytta ise illerin pik yapma durumunun gösterildiğini anlatan Koca, "İstanbul'un piki tamamladığını, giderek aşağı doğru düşen bir tablo olduğunu görüyoruz." ifadesini kullandı.

İstanbul, İzmir, Kocaeli, Sakarya ve Eskişehir'de beşinci haftada pik yapıldığını gördüklerini aktaran Koca, şöyle devam etti:

"Anadolu'daki illerimizde yani Trabzon 6'ncı, Kayseri 7'nci haftada, diğer illerimizde ise 14'üncü haftada Hakkari, Kütahya, 15'inci haftada Batman, Şırnak, Antep, 16'ncı haftada Bursa, Konya, Mardin, Van, 17'nci haftada Ankara, Diyarbakır, Şanlıurfa ve Afyonkarahisar'ın piki oluşturma döneminde olduğunu görmüş oluyoruz. Yani Anadolu'da 1'inci dalga halen devam ediyor. Sayılardaki artış da yukarıda pikini tamamlayan illerin daha stabil olduğunu ama aşağıda Anadolu'daki, Doğu ve Güneydoğu'daki illerimizde bahsettiğim pikini tamamlama durumunda olan illerimizdeki artış da toplam vaka sayısının düşmemesine, belli bir yerde stabil kalmasına sebep olmakta."

Son 3 gün ortalamasıyla en çok vakanın görüldüğü 7 il şöyle;

İSTANBUL

ANKARA

GAZİANTEP

KONYA

ŞANLIURFA

MARDİN

DİYARBAKIR

Bakan Koca geçen haftalarda yine corona virüs vakasındaki artış ile dikkat çeken Diyarbakır'ı işaret etti. Son günlerde vakalardaki artışa rağmen düğünlerde tedbirlere uyulmadığı ortaya çıkmış ve tepki çeken görüntüler gelmişti.

KONYA

Bakan Koca'nın artış olduğu konusunda dikkat çektiği illerden bir tanesi Konya oldu. Konya Valisi Vahdettin Özkan, kentte koronavirüs vakalarının son dönemlerde artmasının kurallara uyulmamasından kaynaklandığını belirterek, 'Cenaze, taziye, nişan, düğün, asker uğurlama gibi etkinliklerin yanı sıra bazı iş yerlerinde çalışma rehberinde belirtilen tedbirlere tam uyulmaması, vaka sayılarının artışına neden olmaktadır' dedi.

GAZİANTEP

Corona virüs vaka sayısında en büyük artışın yaşandığı üçüncü il olan Gaziantep'te, polis ekiplerinin otobüs, taksi ve işletmelerde yaptığı denetimleri artırılmıştı..

ADANA

Bakan Koca en yüksek vaka sayılarını yeni gören iller içinde Adana'yı sayarak, "Vaka artışlarının tedbirlerin gücüyle azalacağını düşünüyoruz" ifadelerini kullandı. Adana'da, corona virüs tedbirleri kapsamındaki sosyal mesafe kuralını hiçe sayan yolcuların, yer kalmayan dolmuşa 'balık istifi' binmeye çalışması tepki çekmişti.

ADANA VALİLİĞİ: "VAKA SAYILARINDAKİ ARTIŞ SÜRERSE EK TEDBİRLER ALINACAK"

Adana Valiliği, kentte koronavirüs vakalarındaki artışın devam etmesi halinde ek tedbirler alınacağını bildirdi.

Valilikten yapılan açıklamada, tüm dünyayla birlikte ülkemizi de etkisi altına alan korona virüs (Covid-19) salgınına karşı alınan tedbirler sonucunda Adana ve ülkemizde çok önemli kazanımlar elde edildiği belirtilerek, "Bu sebeple Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın himayelerinde Sağlık Bakanlığımız ile Bilim Kurulumuzun tavsiyeleri göz önünde bulundurularak alınan kararlar doğrultusunda, günlük hayatta kademeli olarak normalleşme sürecine geçilmiştir.

Ancak yapılan tüm uyarılara rağmen ilimizde bulunan vatandaşlarımız rehavete kapılmış ve pozitif vaka sayısında önemli oranda artış meydana gelmiştir. Salgının başladığı ilk günden itibaren ilimiz genelinde virüsle mücadele etmek amacıyla; sağlık personelimiz, güvenlik güçlerimiz ve kamuda görevli tüm personelimizce yürütülen özverili çalışmaların sonucunda elde ettiğimiz başarı tablosunu kaybetmemek amacıyla vatandaşlarımızın “3 altın kural”a uyup dışarıdayken maske takmaları, sosyal mesafelerini korumaları ve el hijyenine dikkat etmeleri gerekmektedir" denildi.

Açıklamada şunlara yer verildi:

"Valiliğimiz koordinesinde görevli denetim ekiplerimizce gerçekleştirilen denetimlerde vatandaşlarımızın; pazar yerlerinde, AVM’lerde, marketlerde, halka açık olan kalabalık alanlarda tedbirli olmadıkları görülmüş ve vatandaşlarımıza maske takmaları, sosyal mesafe kuralına uymaları ve el hijyenine dikkat etmeleri konusunda gerekli uyarılar yapılmıştır.

Yapılan tüm uyarılara rağmen bu durumun sürmesi ve vaka sayılarındaki artışın devam etmesi halinde vatandaşlarımızın sağlığını korumak ve ilimiz genelindeki vaka sayısındaki artışı kontrol altına almak amacıyla valiliğimizce ek tedbirler alınması kaçınılmaz olacaktır."

KURBAN BAYRAMI'NDA SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI OLACAK MI?

Basın mensuplarının sorularını da yanıtlayan Bakan Koca, kurul gündemine yaklaşan Kurban Bayramı'na yönelik tedbirlerin gelip gelmediği ve sokağa çıkma kısıtlamasının olup olmayacağına yönelik bir soru üzerine, şu değerlendirmede bulundu:

"Bugün kısmen Bilim Kurulunda gündeme geldi, sesli tartışıldı ama bir öneri noktasına gelmedi. Özellikle önümüzdeki haftalar geçen hafta da bahsettiğim şekliyle salgının seyrine göre bu konudaki öneriler daha netleşmiş olur. Burada temelde ülke genelinde bir sokağa çıkma yasağı gündeme gelmedi ama birtakım tedbirlerin olabileceği, özellikle il bazında yer yer kısıtlamaların gündeme gelebileceği çünkü il bazında eğer vaka artışının yoğun olduğu iller söz konusu olursa oradaki tedbirleri biraz daha sertleştirmek gerekebilir.

Bunu da bayrama doğru illerdeki vaka seyrine göre İl Hıfzıssıha Kurulları bütün kararları almaya zaten yetkili, dolayısıyla bu anlamda il bazında birtakım kısıtlamalar söz konusu olabilir. Gelecek hafta yine konuşmuş olacağız."