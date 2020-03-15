15 Mart 2020 Pazar 15:53 - Güncelleme: 15 Mart 2020 Pazar 16:00

Koronavirüs nedeniyle yurt genelinde bir çok etkinlik iptal edilirken, CHP İstanbul İl Kadın Kolları Kongresi gerçekleştirildi.

Sağlık Bakanlığı başta olmak üzere devletin tüm ilgili birimleri tarafından koranavirüse karşı alınan tüm tedbirlere ve uyarılara rağmen kongre gerçekleştiren CHP'de, doktor ünvanı taşıyan il başkanı Canan Kaftancıoğlu 14. Olağan İstanbul İl Kadın Kolları Kongresi'ni düzenledi.

14. Olağan İstanbul İl Kadın Kolu Kongremiz Beşiktaş'ta gerçekleştiriliyor. İl Başkanımız Dr. Canan Kaftancıoğlu da kongreye katılarak bir konuşma yaptı ve kadın üyelerimize başarılar diledi. pic.twitter.com/IbhNhcjBGs — CHP İstanbul İl Başkanlığı (@CHP_istanbulil) March 15, 2020

Dünyada binlerce ölüme neden olan koronavirüsün Türkiye'de de görülmesinin ardından, çoğu siyasi parti tedbir almıştı.

Koronavirüs nedeniyle yurt genelinde bir çok tedbir alınırken CHP, kendi kongresini ertelemeyerek bu tehlikeyi görmezden geldi.

DOKTOR KAFTANCIOĞLU CHP'Lİ KADINLARI KONGREDE TOPLADI

Koronavirüsle ilgili alından tüm tedbirleri hiçe sayan CHP İstanbul İl Başkanı Doktor Canan Kaftancıoğlu, 14. Olağan İstanbul İl Kadın Kollları Kongresi'ni gerçekleştirdi.

Kongrede kadınlara seslenen Kaftancıoğlu konuşmasında "Bu memleketin tek derdi koronavirüs değil" şeklinde konuştu.