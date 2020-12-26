26 Aralık 2020 Cumartesi 09:43 - Güncelleme: 26 Aralık 2020 Cumartesi 09:43

Türkiye’de 14 Eylül’den bu yana 12 şehirde 24 merkezde gönüllüler üzerinde denenen Çin’in Sinovac aşısının yüzde 91.25 oranında etkili olduğunu ve ciddi bir yan etkisinin tespit edilmediğini açıkladı. 28 Aralık Pazartesi Çin’den gelecek olan 4.5 milyon aşı, 14 gün sürecek testlerin ardından en geç 11 Ocak’ta başlayacak aşı takvimine göre 9 milyona yakın kişiye uygulanacak. Aşıda öncelik, sağlık çalışanlarında. Türkiye’nin Çin ile yapmış olduğu anlaşma gereği, ocak sonuna kadar 50 milyon doz aşının getirilmesi planlanıyor.

7 BİN 371 KİŞİ AŞILANDI

900 sağlık çalışanında uygulanan ve 18 Kasım’da gönüllü vatandaşlar için eşime açılan aşı, 18-59 yaş arasındaki 7 bin 371 kişiye ulaştı. Bilim Kurulu’nda Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve Prof. Dr. Serhat Ünal, gönüllülere uygulanan aşının yan etkileri ve etkinliğini kamuoyuna sundu:

• 7 bin 371 gönüllüye 10 bin 828 doz aşı uygulandı. Aşı kolunda 752, plasebo kolunda 570 gönüllü olmak üzere 1322 kişi üzerinden değerlendirme yapıldı.

• 752 aşı yapılmış kişiden 3’ü hasta olurken, 570 plasebo yapılmış kolda 26 vaka meydana geldi.

• 26 vakanın 6’sı hastaneye yatması gereken kişilerden oluştu. Aşı olduktan sonra korona görülen 3 kişiden birinde burun akıntısı dışında hiçbir semptom olmadı. Söz konusu kişiler PCR’leri pozitif olduğu için hasta kabul edildi.

• 1 hastada alerjik reaksiyon gelişti, hemen müdahale edildi.

• 2 bin 964 kişiden 593’ünde ilk aşıda yorgunluk, baş ağrısı, aşı yapılan bölgede ağrı oluştu. İkinci dozda ise herhangi bir yan etki hiçbirinde görülmedi.

3 VAKADA HAFİF SEMPTOM

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca toplamda 29 kişide enfeksiyon görüldüğünü duyurdu: “29 kişinin 26’sı aşı yapılmayan, 3 kişi aşı yapılandı. Bu 3 kişi de sağlık çalışanı yani riskli gruptu. Söz konusu 3 vaka, ateş, solunum problemi, akciğer tutulumu olmayan, çok hafif geçiren bir tabloydu. PCR’si pozitif ve semptomsuzdu.

ETKİSİ ŞUBATTA

Akşam Gazetesi'nin haberine göre, Aşının koruyuculuk etkinliği, ikinci dozun ardından geçen 10 gün içinde ortaya çıkıyor. İlk aşılama yapıldıktan 14 gün sonra ikinci doz uygulanıyor. Bu nedenle aşılanan kişilerin koronavirüse karşı bağışıklık geliştirmesi için ilk doz aşı yapıldıktan sonra ortalama bir ay geçmesi gerekiyor. Ocakta aşılananların, şubatta virüse karşı antikor oluşturması bekleniyor.

AŞILANMAYANDA RİSK 8.75 KAT FAZLA

Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Serap Şimşek Yavuz: “Elde edilen veriler ara analiz niteliğinde. Normalde bu çalışmanın 13 bin kişi ile yapılması planlanmıştı ancak şu ana kadar 7 bin kişi dahil edilebildi. Herkes ara analiz sonuçlarına bakarak acil ilaç kullanım onayına başvuruyor. Bu Türkiye’de de bu şekilde olacak. Çalışma 18 ile 59 yaş gurubunda ve farklı kesimlerden elde edildi.”

Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Seçil Özkan: “Bakanlığın açıkladığı “Relatif’in kelime anlamı ‘göreceli’ demektir. Ortaya çıkan verilere göre, plasebo diye adlandırdığımız yani etkisiz olduğu bilinen bir madde ile aşılanan grupta, aşı gurubuna göre Kovid-19 olma riski 8.75 daha çıktı. Bu şu anlama geliyor, aşı olmazsanız koronavirüse yakalanma riskiniz, aşı olanlara göre 8.75 kat daha fazla. Güven aralığı ise aşının etkinliğinin yüzde olarak hesaplanmasıdır. Türkiye’de elde edilen ara analize göre, bu rakamlar en az yüzde 71.25, en fazla ise yüzde 97.30 çıktı. Veriler aşının etkili olduğunu anlamına geliyor. Salgınlarda bilimsel olarak bir aşının etkinliğinin yüzde 50 olması yeterli kabul edilir.”

Prof. Dr. Osman Erk: “Çin aşısına olumlu bakıyorum. Aşı, temmuzda Çin’de acil onayını aldı, 400 bin kişi üzerinde uygulandı. Çin’deki bir başka firma aynı yöntemle elde edilen aşıyı 1 milyondan fazla kişiye uyguladı. Bu kapsamda Çin’de ciddi düzeyde bir yan etki yok. Aşının etkin ve güvenilir olduğu bildirildi.”

AŞININ ETKİNLİĞİ BU ANALİZLERE GÖRE HESAPLANDI

Aşı güvenliği analizleri 2.954 kişinin verisi ile yapıldı. Bu kişilerden 593’ünde, 1049 advers olay gözlendi. İlk doz uygulama sonrası %4.7 yorgunluk ve %3.9 başağrısı, %1.9 aşı bölgesinde ağrı tespit edildi. İkinci doz uygulamada %2.5 yorgunluk ve %2.3 başağrısı, %0.5 aşı bölgesinde ağrı tespit edildi.

İkinci doz uygulama sonsarı 28 gün izlemi tamamlanmış olan 583 gönüllü hedeflenen örneklemenin %4.68’ini oluşturuyor.

AŞI TAKVİMİ 4 AŞAMALI

İlk aşamada sağlık çalışanları, 65 yaş üstü ile yaşlı, engelli, koruma evlerinde kalanlar gibi toplu ve kalabalık yerlerde yaşayan yetişkinler aşılanacak.

2’nci aşamada 50 yaş ve üzeri en az bir kronik hastalığı bulunan kişiler aşılanacak. Bunun yanı sıra güvenlik görevlileri, öğretmen, adliye, PTT çalışanları da bu grupta.

3’üncü aşama ilk 2 grupta yer almayan sektör ve mesleklerde çalışanları kapsıyor.

4’üncü aşamada ise ilk üç grubun dışında kalan tüm bireyler aşılanacak. 18 yaş altı çocuk, hamile ve 4-6 ay arasında Kovid geçirenler aşı olmayacak.

Şubat sonuna kadar gelecek 50 milyon doz aşı ocak-şubat-mart-nisana yayılacak. Günde 1.5-2 milyon aşı yapılacak.

Aşılar aile sağlığı merkezleri ile kamu, üniversite hatta özel hastanelerde uygulanacak.

BİONTECH TAMAM

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Biontech aşısı için anlaşmanın imzalandığını duyurdu. Koca, “Bu yıl için ayrılan 550.000 dozdur. Bu miktarın Türkiye’ye yıl sonuna kadar ya da ocak ayı başında gelmesi beklenmektedir. Mart ayı sonuna kadar 4.5 milyon doz aşı ülkemize teslim edilecek” dedi.

BÜYÜK BAŞARI OLUR

Ankara Üniversitesi Anestezi ve Reanimasyon Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Necmettin Ünal, Twitter’dan açıklamalarda bulundu: “Synovac’dan 50 milyon, BioNTech’ten 30 milyon doz aşı. 40 milyon kişinin birkaç ay içinde aşılanması planlanıyor. Dünyadaki aşı arz talep dengesi göz önüne alındığında bu ciddi bir başarıdır. Hedef yüzde 70.”

RANDEVULU OLACAK

Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü, “Aşı olmanın riski çok düşük ama aşı olmamanın tehlikesi çok daha büyük” diyerek şunları kaydetti: “Aşıya erişim kolay olacak. Randevu oluşturulup kişi davet edilecek.”

2021’DE 16 BİN SAĞLIK PERSONELİ ALINACAK

Sağlık Bakanlığı’na 2021 için 16 bin yeni sözleşmeli personel kadrosu tahsis edildi. 16 bin sözleşmeli sağlık personelinden 8 bin 964’ü uzman doktor, 6 bin 785’i doktor, 197’si ebe, 45’i sağlık memuru, 5’i hemşire, 1 diyetisyen, 1 diş doktoru, 1 psikolog ve 1 sağlık teknisyeni olacak.