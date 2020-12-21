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Koronavirüslü olduğunu saklayarak binmiş... Uçakta ölen yolcunun görüntüleri ortaya çıktı

ABD'de koronavirüslü olduğunu sakladığı iddia edilen yolcunun fenalaşarak bayıldığı ve ardından hayatını kaybettiği anlara ait görüntüleri ortaya çıktı.

DHA21 Aralık 2020 Pazartesi 14:40 - Güncelleme: 21 Aralık 2020 Pazartesi 14:40
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United Havayolları’na ait Orlando’dan Los Angeles’a giden uçaktaki bir yolcu fenalaşarak bayıldı. Koronavirüslü (Covid-19) olduğu belirtilen yolcunun titrediği ve uçak kalkmadan önce nefes almakta zorlandığı belirtildi. Kalp masajı yapılan yolcu için uçak acil iniş emri verdi. Bir saatin üzerinde kalp masajı yapılan yolcu tüm müdahalelere rağmen kurtulamadı. Kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. O anlar yolcu kamerasına ansıdı.

Havayolu sözcüsü, yolcunun uçuştan önce kendisine koronavirüs teşhisi konulmadığını ve semptom görmediğini belirten bir belgeyi imzaladığını söyledi.

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