Koronavirüste bir ilk: Ölüden bulaştı

14 Nisan 2020 Salı 11:31 - Güncelleme: 14 Nisan 2020 Salı 11:31

İlk olarak Çin’in Wuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs nedeniyle dünya genelinde enfekte olan kişi sayısı 2 milyona yaklaştı. Salgın nedeniyle küresel can kaybı ise 120 bine yaklaştı.

Tayland’dan gelen bir haber ise ölen bir kişiden bir başkasına koronavirüs bulaşabildiğini ortaya çıkardı.

BuzzFeed’de yer alan habere göre, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden bir insandan adli tıp uzmanına corona virüs bulaştı.

NTV'de yer alan habere göre, Tayland’da yaşanan bu olay ölü bir insandan kaynaklanan ilk koronavirüs vakası olarak kayıtlara geçti.

Ebola, ölü bedenlerden bulaştığı bilinen virüslerden biriydi. COVID-19 olarak da bilinen yeni tip koronavirüsün ölü bir bedende ne kadar süre aktif kaldığı ise tam olarak belirlenebilmiş değil.

Haberde görüşlerine yer verilen patoloji profesörü olan Angelique Corthals, sadece sağlık çalışanlarının değil, morg teknisyenlerinin ve cenazeler ile ilgilenen kişilerin de korunması gerektiğini belirtti.

Uzmanlar canlı ya da ölü farketmeksizin bir koronavirüs vakası ile temas eden herkesin virüsten korunmak adına koruyucu ekipman kullanması gerektiğinin altını çiziyor.