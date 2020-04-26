İSTANBUL 19°C / 9°C
Parçalı bulutlu, güneşli
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    6,9611
  • EURO
    7,5422
  • ALTIN
    386.679
  • BIST100
    98759
  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Koronavirüsten korunmak için dezenfektan ve etil alkol içince hayatını kaybetti
Güncel

Koronavirüsten korunmak için dezenfektan ve etil alkol içince hayatını kaybetti

TEKİRDAĞ'ın Çerkezköy ilçesinde psikolojik sorunları olduğu belirtilen Barış Çimen'in, koronavirüs salgınından korunmak için dezenfektan ve etil alkol içtiği iddia edildi. Çimen, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

DHA26 Nisan 2020 Pazar 16:59 - Güncelleme: 26 Nisan 2020 Pazar 17:45
ABONE OL

Çerkezköy'ün Cumhuriyet Mahallesi Tepe Konutları'nda yaşayan ve yakınları tarafından psikolojik sorunları olduğu belirtilen Barış Çimen, iddiaya göre, dün koronavirüs salgınından korunmak için dezenfektan ve ardından da etil alkol içti. Bir süre sonra fenalaşan Çimen, annesi ve ablasının haber vermesi üzerine çağrılan ambulansla Çerkezköy Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Çimen, doktorların tüm müdahalesine rağmen bugün hayatını kaybetti. Polis, olayla ilgili soruşturma başlatırken, ailesine dezenfektan ve etil alkol içtiğini söyleyen Çimen'in kesin ölüm nedeninin İstanbul Adli Tıp Kurumu'ndaki inceleme sonrası belli olacağı belirtildi.

Ramazanı Türkiye'de geçirmenin mutluluğunu yaşıyorlar

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.