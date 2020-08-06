Koronavirüsten sonra şimdi de Bunyavirüs tehlikesi! Çin'de görülen Bunyavirüs nedir?

06 Ağustos 2020 Perşembe 11:27 - Güncelleme: 06 Ağustos 2020 Perşembe 11:27

Dünya halen koronavirüs salgını ile boğuşurken Çin'de yeni bir virüs salgını daha başladı. Çin'in haber ajansı Taiwan News’te yer alan habere göre, kene kaynaklı yeni Bunyavirüsün Çin’de ortaya çıktığı ve 7 kişinin ölümüne, 60’tan fazla kişinin de hastaneye yatırıldığı açıklandı. Çin’de görülen Bunyavirüs korku ve paniğe neden oldu. Yılın ilk yarısında ülkenin doğusundaki Jiangsu eyaletinde bunyavirüs bulaşan kişi sayısının 37'yi aştığı, daha sonra Anhui eyaletinde de enfekte olan 23 kişinin tespit edildiği aktarıldı. İşte Bunyavirüs hakkında merak edilen bilgiler…

BUNYAVİRÜS NEDİR, NASIL BULAŞIR?

Tayvan’da ilk kez 2010 yılında keşfedilen yeni bunyavirüs, insandan insana bulaşabilir ve Tayvan Hastalık Kontrol Merkezleri’ne (CDC) göre ölüm oranı yüzde 10’dur. Trombositopeni Sendromu (SFTS)’nin kuluçka süresi 7 ila 14 gündür ve yaygın semptomlar arasında ateş, halsizlik, bulantı, karın ağrısı ve iştah azalması bulunur.

Bunyavirales, negatif algılamalı tek sarmallı RNA virüslerinin bir sırasıdır. Ellioviricetes sınıfındaki tek düzendir. Eskiden Bunyaviridae virüs ailesi olarak biliniyordu. Bunyavirales (Bunyavirüs) adı, orijinal tip Bunyamwera orthobunyavirus türünün ilk keşfedildiği Bunyamwera’dan türemiştir.

Bunyavirüslerin çoğunluğu vektöreldir. Hantavirüsler ve Arenavirüsler hariç , Bunyavirales düzenindeki tüm virüsler eklembacaklılar (sivrisinek, kene veya sandfly) tarafından bulaşır. Hantavirüsler geyik faresi dışkısı ile temas yoluyla bulaşır . Enfeksiyon insidansı vektör aktivitesi ile yakından ilişkilidir, örneğin sivrisinek kaynaklı virüsler yaz aylarında daha yaygındır.

ÇİN'DE BUNYAVİRÜS'TEN 7 KİŞİ ÖLDÜ

Nanjing kentinde enfekte olan bir kadının ateş ve öksürük gibi belirtiler gösterdiği, yapılan tetkikler sonucunda vücudunda lökosit ve trombosit kaybı görüldüğü ifade edildi. Virüsün Anhui ve Zhejiang eyaletlerinde şu ana kadar toplam 7 can kaybına yol açtığı açıklandı. SFTS (Şiddetli Ateşli Trombositopeni Sendromu) virüsünün yeni bir virüs olmadığına işaret edilirken, Çin'in 2011 yılında söz konusu virüsün patojenini tespit ettiği belirtildi.

BUNYAVİRÜS NASIL BULAŞIYOR?

Virüsün, bunyavirüs kategorisine dahil olduğu aktarıldı. Virologların virüsün insanlara kenelerden geçtiğini düşündükleri, ancak insandan insana kan ve mukoza yoluyla bulaşma olasılığını da dışlamadıkları kaydedildi.