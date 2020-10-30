Koronavirüsü atlatan Dr. Vural: Bir ay çocuklarımdan uzak kaldım

AA 30 Ekim 2020 Cuma 11:12 - Güncelleme: 30 Ekim 2020 Cuma 11:45

Pandemi sürecinde hastanede Kovid-19 hastalarının tedavisinde de görev alan Vural, 2 Eylül'de koronavirüse yakalandı.

Anne ve babasının da Kovid-19 testi pozitif çıkan Vural, 8 gün hastanede tedavi görürken annesi ve babasının tedavisi 3 hafta sürdü.

Vural, AA muhabirine, sağlık çalışanlarının koronavirüse karşı en ön cephede savaştıklarını, bu hastalığa yakalanma riski en yüksek grupta yer aldıklarını belirtti.

Eylül ayının başında halsizlik ve ciddi kas ağrılarının başladığını anlatan Vural, "Yoğun çalışma mesaisi nedeniyle ayakta duracak halim kalmadı ve test yaptırdım. Kovid-19 testim pozitif çıktı. 8 gün hastanede yattım. Daha üzücü olanı ise anne ve babamda da hastalık başladı. Onlar yaş ve risk grubu nedeniyle daha uzun tedavi olmak zorunda kaldı. 3 hafta hastanede tedavi gördüler." dedi.

Vural, sağlık çalışanları olarak bu hastalığı yakınlarına bulaştırma riski taşımalarına üzüldüklerini aktararak şunları söyledi:

"Anne ve babalarımızı, sevdiklerimizi o hastanede yatarken, solunum sıkıntısı çekerken, ciddi derecede halsizlik yaşamak bizi daha fazla üzüyor. Bizleri en fazla zorlayan sevdiklerimizden uzak olmak, sevdiklerimizle aramıza mesafe koymak, onlara sıkı sıkı sarılamamaktır. Anne ve babamın da karantina süresiyle birlikte 2 çocuğumdan bir ay uzak durmak zorunda kaldım."

- "GENÇLER DE HASTANEDE YATABİLİYOR"

Vural, bütün insanların maske, sosyal mesafe ve temizlik kurallarına uymaları, sağlık çalışanlarının işlerini kolaylaştırmaları gerektiğini dile getirerek, "Toplumumuzda gençler kendi vücut direncine güvenerek hastalığa karşı önemler konusunda zayıf kalabiliyorlar. Bu hastalığın yaş sınırı yok. Bu hastalık gençlerde de aynı şekilde hastaneye yatıracak kadar ağır seyredebiliyor. En azından gençlerimiz anne ve babalarını, evde beraber yaşadıkları sevdiklerini düşünüyorlarsa kurallara uysunlar." diye konuştu.

Hastane Başhekimi Mustafa Kozan da Kovid-19 nedeniyle Türkiye'nin zor dönemden geçtiğini belirtti.



Kozan, koronavirüsle mücadelede en ön safta yer alan sağlık çalışanlarından doktor, hemşire, temizlik elamanlarının da bu hastalığa yakalandığını anlattı.

Sağlık çalışanlarının sürekli Kovid-19 hastalarıyla iç içe olduğunu, bu süreçte çok sayıda sağlık çalışanının, çocuklarından, anne babalarından ve arkadaşlarından uzak kaldığını aktaran Kozan, şunları kaydetti:

"Halkımızın sağlık çalışanlarının durumunu görmeleri ve tedbirlere daha fazla riayet etmeleri gerekir. Kovid-19 herkesi etkiliyor, genç hastalarımızda büyük sıkıntılar oluştu. Yoğun bakımda yatan genç hastalarımız oldu. Gençlerimizin en azından taşıyıcı olmamaları bu hastalığı daha ağır geçirecek kişileri düşünerek tedbirlere en yüksek düzeyde uymaları gerekir. Maske ve temizliğe uyduğu vakit bu işi başaracağız ve ipin ucunu kaçırmamamız gerekiyor."