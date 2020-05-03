İSTANBUL 19°C / 13°C
Parçalı bulutlu, güneşli
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    7,0114
  • EURO
    7,7167
  • ALTIN
    383.512
  • BIST100
    101110
  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Koronavirüsü yenen 89 yaşındaki Hüseyin amca: Çok iyiyim. Bomba gibiyim
Güncel

Koronavirüsü yenen 89 yaşındaki Hüseyin amca: Çok iyiyim. Bomba gibiyim

Kastamonu'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisi tamamlanan 89 yaşındaki kişi taburcu edildi.

HABERİN
VİDEOSU
AA03 Mayıs 2020 Pazar 14:15 - Güncelleme: 03 Mayıs 2020 Pazar 14:22
ABONE OL

Kovid-19 testleri pozitif çıkan Hüseyin Aktaş, Kastamonu Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı. Tedavisi tamamlanan Aktaş'ın, çıkmaya hazırlandığı sırada bir sağlık çalışanı ziyaretine geldi.

Sağlık çalışanının, "İyi misin?" sorusuna Aktaş'ın, "İyiyim, çok iyiyim. Bomba gibiyim, bomba gibi elhamdülillah." yanıtı gülümsetti.

Bir isteğinin olup olmadığının sorulması üzerine Aktaş, "Bir isteğim yok. Allah'ıma bin şükür. Gayet iyiyim, sağlığım da sıhhatim de çok iyi, sağolun." dedi.

Aktaş, işlemlerinin ardından evine uğurlandı.

Diyarbakır'da Türk Kızılay'ın kazanları ihtiyaç sahipleri için kaynıyor

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.